Así es el cartel del Carnaval de Málaga 2026 que firma Lorenzo Saval: un homenaje a la ciudad y Picasso

Noche de color y papelillos en el Carnaval de Málaga: la Batalla de las Flores y la gala Drag

El Carnaval de Málaga 2026 comienza a calentar motores con el anuncio de su cartel y la presentación de los pregoneros que darán el pistoletazo de salida a la fiesta más colorida y esperada de la ciudad.

La Fundación Ciudadana del Carnaval y el Patronato organizador han dado a conocer al autor del cartel, así como a los pregoneros adultos e infantiles, consolidando la antesala de unos días de música, alegría y creatividad que transforman el centro y los barrios de Málaga.

El encargado de plasmar la esencia del Carnaval en la imagen oficial de este año ha sido el artista Lorenzo Saval. Su obra, realizada en collage y con materiales mixtos sobre madera, muestra al icónico arlequín de Picasso en una noche de carnaval, rodeado de elementos culturales y simbólicos de Málaga como la Catedral o el mar del litoral malagueño.

Cartel del Carnaval 2026.

"La idea del arlequín picassiano está presente. La presencia de Málaga tenía que estar en ese cartel. Lo he hecho con corazón y esperando que guste. Que te encarguen un cartel así tan importante y que va a ser tan visible siempre es un reto. Es una sensación de alegría y miedo a la vez", explica Saval.

El artista detalla que trabajó a partir de un boceto inicial y fue desarrollando la obra hasta darle forma final, plasmando lo que le inspira y representa la ciudad.

Pregoneros adultos: historia, humor y pasión carnavalera

El Carnaval 2026 contará con dos pregoneros de lujo: Rafael Estades El Morta y Miguel Ángel Vegas El Chorly. Dos figuras emblemáticas de la fiesta, con más de cuarenta años de trayectoria vinculados al Carnaval, cuyo talento, ingenio y entrega los convierten en referentes indiscutibles de esta celebración.

El Morta es humorista, músico y carnavalero por convicción. Desde los años 80 ha marcado el ritmo de la murga malagueña, destacando por su participación en agrupaciones como la murga de Carlinda o “Los dioses de lo limpio”.

Por su parte, El Chorly inició su camino en la Peña Costa del Sol en 1979, siguiendo la estela de su mentor carnavalero, Miguel González El Cabeza. Su vida ha estado siempre ligada a la animación y la creatividad de la fiesta, convirtiéndose en un pilar fundamental de la tradición carnavalera.

Ambos pregoneros simbolizan la esencia del carnavalero malagueño: cercanía, ingenio, creatividad y una energía que conecta con el público. Su pregón promete ser un inicio vibrante, lleno de emoción, complicidad y humor, marcando el arranque oficial de la fiesta.

Pregoneros infantiles: la cantera toma el relevo

Por primera vez, el pregón infantil correrá a cargo de dos jóvenes talentos, Leo Rodríguez y Dania Quintero, quienes representan el futuro del Carnaval malagueño.

Leo, con apenas 11 años, ha crecido entre serpentinas y música gracias al grupo de animación Sonrisas de Plata y a la murga infantil Los que vienen de Antequera, de otra era, donde no solo canta, sino que marca el compás con su inseparable caja.

Dania, de 10 años, brilla por su talento en la danza y la creatividad en coreografías, heredando la pasión por la fiesta de su familia, cuya trayectoria carnavalera se remonta a varias generaciones.

Ambos niños simbolizan la continuidad de la tradición y la ilusión de que la fiesta siga viva, incorporando nuevas generaciones al espíritu del Carnaval.