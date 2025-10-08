La nueva edición de Jamonth llevará la cultura urbana a Plaza Mayor: talleres, competiciones y exhibiciones gratuitas

Una nueva edición de Jamonth aterriza en el Centro Comercial Playa Mayor, gestionado por Sonae Sierra. El evento, que impulsa El Círculo Breaking junto a Málaga Breaking Club, tendrá lugar el próximo sábado 11 de octubre de 12.00 a 18.00 horas.

Plaza Mayor se convertirá en un gran escenario de arte y expresión urbana de manera totalmente gratuita. Durante la jornada se sucederán talleres, competiciones y exhibiciones que acercarán al público la riqueza de la cultura hip-hop en sus diferentes formas.

La programación arrancará al mediodía con un taller de breakdance y otro de grafiti abiertos a la participación de todas las edades, que buscan despertar la creatividad y ofrecer un primer contacto con estas disciplinas.

Por la tarde, se celebrarán dos competiciones que reunirán a bailarines de distintos estilos. Por un lado, el 2vs2 All Styles, donde parejas de bailarines pondrán a prueba su versatilidad frente a un jurado integrado por Caro BM, Salara y Paloma Ramos con la música de DJ Alias Lord y la conducción de Xven.

Por otro lado, bailarán el 72Smoke Breaking, una batalla de gran dinamismo que contará con las valoraciones de Xven, Nicoloco y Ninja Nómada, el acompañamiento sonoro de Aka Wave en directo y la animación de Alias Lord como maestro de ceremonias.

Los ganadores recibirán premios en metálico que reconocen el esfuerzo y la creatividad desplegada en cada actuación.

Además de la competición, el público podrá disfrutar de una exhibición de grafiti en vivo a cargo de Hide Two, así como de una muestra de breaking con el colectivo Málaga Break Squad, uno de los grupos más representativos de la escena local.

Con estas actividades, Jamonth reafirma su vocación de servir como espacio de encuentro e intercambio para artistas y aficionados, fomentando tanto la participación como la convivencia en torno a la cultura urbana, según han informado a través de un comunicado.

“Desde Plaza Mayor creemos firmemente en la importancia de apoyar eventos culturales que promuevan la creatividad y la expresión artística en nuestra ciudad. Jamonth es un claro ejemplo de cómo la cultura urbana puede unir a artistas, aficionados y familias, generando espacios de aprendizaje, diversión y convivencia”, ha afirmado el director del centro comercial, Rafael Perea Luque.