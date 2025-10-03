El pueblo mágico de Granada ideal para visitar este otoño: "Un tesoro escondido con larga tradición vinícola"

El pueblo se caracteriza por sus "plazas pintorescas y estrechas callejuelas que serpentean por las colinas, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes del Mediterráneo y las montañas circundantes". "Es un tesoro escondido en la región de Granada", detalla la web de 'Pueblos Mágicos'.

Sorvilán cuenta con varios núcleos de población: Los Yesos, Alfornón y Melicena. De origen claramente islámico, desde sus comienzos se caracterizó por gozar de una floreciente agricultura.

En los siglos VIII y IX se estableció un eficaz sistema de riego para sus viñedos, que fue mejorado posteriormente por los moriscos y también por los pobladores cristianos tras la reconquista.

Uno de sus monumentos más conocidos es la Iglesia de San Cayetano, construida en el siglo XVII justo en el mismo lugar que una antigua mezquita.

Este pueblo cuenta además con zonas costeras, como la playa de Los Yesos. Recientemente se ha añadido un pequeño espigón que hace la arena más estable.

También es conocida la Torre de Melicena, de época árabe, de forma cilíndrica y planta circular. Se halla situada a unos 100 metros de altura, entre los barrancos de los Cocones y el del Saltadero.

La gastronomía de Sorvilán destaca por las migas de harina, el guiso de choto, los buñuelos, las almendras tostadas, el potaje de hinojos, los típicos embutidos procedentes de la matanza y la asadura con patatas.

Tradición vinícola

Este municipio siempre ha estado muy ligado al vino: la historia de la vendimia en esta localidad se inicia en los siglos X y XI, cuando ya existía como alquería y el cultivo del viñedo se dedicaba a la producción de uva de mesa y pasas.

Ya en época medieval la zona producía uva para pasas y vinos que se exportaban a otros rincones de Andalucía. En el siglo XIX la filoxera dañó seriamente los viñedos, pero la viticultura nunca desapareció del todo y en las últimas décadas se ha recuperado con fuerza, apostando por una producción de calidad y a menudo de pequeña escala.

Hoy, Sorvilán forma parte de la subzona Contraviesa-Alpujarra de la Denominación de Origen Protegida “Vino de Calidad de Granada” y de la indicación geográfica “Cumbres del Guadalfeo”. En sus bodegas y lagares se elaboran tintos, blancos y rosados con variedades tradicionales como Garnacha, Tempranillo o Jaén blanco, junto a otras más recientes como Syrah, Merlot o Chardonnay.