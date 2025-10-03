Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos medievales y fiestas gastronómicas

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos gastronómicos, ferias, música, exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 3, 4 y 5 de octubre.

-RED Friday en La Térmica. Este viernes 3 de octubre a partir de las 18:00 horas, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga abre sus puertas para seis horas ininterrumpidas de programación en el último RED Friday de 2025.

-VII Travesía Solidaria Aliquindoi. Este domingo, 5 de octubre, la playa de la Misericordia acoge la séptima edición de esta prueba solidaria a beneficio de Cruz Roja. La competición contará con dos distancias, 1.500 y 3.000 metros, además de una modalidad de relevos para equipos masculinos, femeninos y mixtos, con un máximo de 150 nadadores por distancia y 10 equipos en relevos.

-IV Ruta de la Tapa del Perchel en Málaga. Tapa y bebida por 4 euros en cada establecimiento participante. Esta cita gastronómica invita a recorrer los bares y restaurantes del barrio.

-'La Mujer Fantasma' en el Teatro del Soho CaixaBank. Los días 3 y 4 de octubre, la compañía catalana T de Teatre, con más de 34 años de trayectoria, 13 espectáculos y más de 3.000 funciones, presenta esta comedia delirante y excesiva, escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, que narra la historia de cuatro maestras a finales de los años 70, girando de lo íntimo a lo político.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-XXI Fiesta del Monfí en Cútar. El municipio axárquico rememora su pasado andalusí con esta festividad declarada de Singularidad Turística Provincial. Arrancará el sábado 4 de octubre a partir de las 10:00, con el XXXI Circuito Provincial de Ajedrez de la Diputación de Málaga y la apertura del zoco árabe, con puestos de artesanía y productos locales.

-XV Noches de la Bella Jarifa en Cártama. Del 3 al 5 de octubre, las calles del casco histórico de Cártama acogen las XV Noches de la Bella Jarifa, un evento que recuerda la época andalusí y se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales y turísticos del municipio, combinando historia, entretenimiento y tradición.

-XXIV Feria del Queso Artesano en Teba. El 4 y 5 de octubre, esta feria, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, reunirá a más de medio centenar de queserías andaluzas y las denominaciones de origen más relevantes de la Península Ibérica, convirtiéndose en una cita obligada para los amantes del queso artesanal.

-VI Concurso de Pintura Rápida en Cortes de la Frontera. El 4 de octubre, el municipio acoge esta edición del concurso al aire libre, un evento cultural y artístico que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga.

-Fiesta de la Cerveza en Algarrobo. Del 3 al 5 de octubre, el Centro Internacional de Algarrobo Costa será el escenario de la popular Fiesta de la Cerveza de esta localidad. Durante esos tres días se podrá disfrutar de música en directo, cerveza alemana y comida típica tanto germana como nacional, además de numerosas sorpresas.

-16º Festival ‘Marbella TodoDanza’. Del 4 de octubre al 8 de noviembre, el festival contará con la participación de 13 compañías y 43 artistas, ofreciendo espectáculos de danza contemporánea y flamenco en distintos espacios de la ciudad, incluyendo el Teatro Ciudad de Marbella, el Museo del Grabado Español Contemporáneo, la Biblioteca Central Fernando Alcalá Marín, el Hospital Real de la Misericordia, el Cortijo Miraflores y otros enclaves al aire libre.

-Feria de Torrox. Hasta el 5 de octubre, se celebra la Feria de Torrox 2025, una de las grandes citas festivas del municipio. Durante esos días, el pueblo vivirá un ambiente de feria con casetas, conciertos, actividades culturales y atracciones.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Feria y Fiestas Patronales de Jubrique. Del 2 al 5 de octubre, el municipio celebra sus fiestas en honor a San Francisco de Asís, con un amplio programa de actividades para todos los públicos, ofreciendo jornadas llenas de diversión y buen ambiente.