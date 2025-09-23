El bonito nombre de la hija de Toñi Moreno: de origen religioso y muy común entre las recién nacidas

Toñi Moreno es una de las presentadoras más conocidas de la televisión andaluza y española. Nacida en Sanlúcar de Barrameda, la periodista cuenta con una amplia trayectoria que abarca programas en Telecinco, Canal Sur y TVE.

Su vida profesional ha estado marcada por el éxito en diferentes formatos, y en los últimos años ha sido su faceta como madre la que también ha acaparado titulares.

En enero de 2020, a los 46 años, cumplió su sueño de ser madre y dio la bienvenida a su hija, a la que llamó Lola. Un nombre breve, dulce y entrañable que se ha convertido en uno de los favoritos para las recién nacidas en España.

El nombre Lola es un hipocorístico de Dolores, un nombre cargado de significado religioso en la cultura española, que hace referencia a la Virgen de los Dolores. Aunque nació como un diminutivo, Lola ha ido ganando terreno como un nombre completo en sí mismo.

En los últimos años, Lola se ha colocado entre los nombres más frecuentes en los registros de recién nacidas en España. Su popularidad se debe a la combinación de tradición y frescura: un nombre clásico que ha sabido adaptarse a los tiempos modernos sin perder encanto. Además, su sencillez y musicalidad lo convierten en una opción que cruza generaciones.

El nombre Lola destaca por su juventud: en España hay 25.654 personas que se llaman así, con una edad media de 11,1 años.

En cuanto a las zonas de España en las que es bastante frecuente, cabe destacar que Lola es muy típico en Andalucía. En 2022, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la comunidad autónoma nacieron 615 bebés con este nombre.

En Málaga también es un nombre relevante. El 1,78% de la población en la provincia se llama Lola: más de 1.500 personas, según el INE.

Lola aporta una connotación más cariñosa y cercana, lo que la ha convertido en un nombre independiente con gran aceptación, tanto en España como en países de habla hispana.

Nombres jóvenes

Sin embargo, no se trata del nombre más joven de Málaga. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recoge los nombres con menos edad media de la provincia. En el caso de las niñas, es de 4,3 años.

Se trata del nombre Cataleya, que destaca por tener ocho letras y por su origen: proviene de una flor tropical. Este nombre se está posicionando como una de las elecciones más jóvenes y modernas entre los recién nacidos malagueños.

Cataleya tiene su origen en la flor Cattleya, una especie de orquídea originaria de América del Sur. Esta flor fue nombrada en honor al botánico inglés William Cattley, quien la cultivó por primera vez en el siglo XIX