Millie Bobby Brown es conocida en todo el mundo por dar vida a Eleven en la exitosa serie Stranger Things. La actriz creció entre Reino Unido y Estados Unidos, pero sus raíces están en España, concretamente en la Costa del Sol.

La intérprete nació en 2004 en Marbella, donde sus padres, británicos, residían en ese momento. Durante los primeros años de su vida, Millie estudió en uno de los centros escolares más reconocidos de la ciudad, un colegio privado que es conocido por acoger a alumnos de todo el mundo.

Es Aloha College Marbella, un centro fundado en 1982, que ha educado a generaciones de estudiantes bajo un modelo bilingüe e internacional. En la actualidad, acoge a más de 1.000 alumnos de 60 nacionalidades, lo que lo convierte en un verdadero microcosmos cultural dentro de la Costa del Sol.

Es una fundación educativa sin ánimo de lucro que cubre todos los ciclos formativos desde Infantil hasta Bachillerato (de 3 a 18 años).

Su propuesta educativa combina el Currículo Nacional Británico con el Programa del Bachillerato Internacional (IB), ofreciendo a sus estudiantes la posibilidad de acceder a universidades de prestigio en todo el mundo.

El campus, ubicado en Nueva Andalucía, dispone de instalaciones modernas y completas: laboratorios científicos, espacios de arte y música, un auditorio, piscina, pistas deportivas y zonas verdes que refuerzan la idea de un aprendizaje integral.

El reconocimiento oficial como centro educativo modelo en materia de atención y bienestar de su comunidad escolar otorgado por COBIS en su última inspección, convierten al colegio en un referente mundial.

En el ciclo de Bachillerato se imparten el A-Levels británico y el Bachillerato Internacional, complementado con una adaptación homologada del currículo español, que permite a los alumnos acceder a las mejores universidades nacionales e internacionales.

Más allá de lo académico, Aloha College Marbella hace hincapié en inculcar valores como el respeto, la solidaridad, la empatía y la conciencia social.

La calidad educativa de Aloha College Marbella está respaldada por informes sobresalientes de los organismos autorizados por el Gobierno Británico, que destacan el aprendizaje independiente y el desarrollo personal de los estudiantes, además de la extensa gama de actividades co-curriculares, deportivas, culturales y artísticas que enriquecen su oferta educativa.