Los ‘pillos’ consejos de un malagueño para los ‘guiris’ en la Feria: “Todos hacemos la previa en La Palma-Palmilla"

A la Feria de Málaga puede venir quien quiera porque todo el mundo es bien recibido. Desde foráneos hasta locales. Hay hueco tanto en el Real como en el Centro para aquellos que quieran disfrutar de las fiestas de la capital de la Costa del Sol. Eso sí, aquellos turistas que dejen su vida de “mojito en terraza con sombrilla" para venir, deben estar bien preparados.

Por ello y “para que no estéis más perdidos que un pez en un jacuzzi”, el influencer Jacobo Cabezas (@jacabocabezass) ha publicado un vídeo en TikTok con una serie de recomendaciones, algo irónicas, sobre lo que deben hacer y no hacer para disfrutar de la Feria al 100%.

El primer mandamiento es la previa. “Aquí todos los malagueños tenemos la previa en La Palma-Palmilla”, explica el malagueño. "Es raro, pero siempre suena música", sostiene.

Luego está el tema de la vestimenta. Jacobo incide en que “no puede fallar vuestro chaquetón, en plan el que lleváis para la nieve”. A este abrigo de esquí se suma el gorro de lana “de estos que pican más que el curry de un indio” y, si podéis, calcetines que no enseñen los dedos a la primera sentada. Y entonces llega la joya de la noche: “a las 3 de la mañana abren las piscinas”.

El alojamiento, según Jacobo, está claro: “Lo pillaría en Nerja… está a 5 minutos andando de la Feria”. Esto, queridos guiris, es lo que en Málaga llamamos “optimismo cartográfico”. Aun así, la caminata os servirá para despejar la cabeza.

Por último, el remedio sagrado para el día después para el influencer es “una ‘papa’ asada o un kebab hecho y con extra de picante”.