Planes para el fin de semana en la provincia: Feria de Málaga, fiestas gastronómicas y música en directo

La provincia de Málaga se llena de eventos y actividades. Comienza la feria de la capital, sumado a otras fiestas patronales en los pueblos, mercadillos, música en directo y eventos gastronómicos. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 15, 16 y 17 de agosto.

-Feria de Málaga. Arrancará este viernes 15 de agosto, con los tradicionales fuegos artificiales, extendiéndose hasta el 23 de agosto.

-Festivales y conciertos de verano en Málaga. Aquí puedes consultar la programación completa.

-Circo teatro ‘Imagine. El camino hacia los sueños’. La obra producida por Sohrlin continuará en cartelera con funciones ampliadas hasta el 31 de agosto. Las representaciones serán de jueves a domingo, a las 20:30 horas, y los domingos también a las 16:00 horas. La carpa de Sohrlin Andalucía está situada en la calle Almonte, número 6.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Exposición Hestia, hasta el próximo 31 de agosto y alberga tres conjuntos de prendas-objeto confeccionados por la diseñadora malagueña Andrea Rubio con residuos textiles pre y posconsumo. También se acaba de inaugurar ‘La Pasión por el Rally. Más allá de la curva’ es una exposición temporal dedicada al mundo del rally, hasta el 31 de agosto.

Planes en la provincia

-10ª edición del Certamen Mundial del Jamón ‘Popi’ Ciudad de Estepona. Del 8 al 17 de agosto, el paseo marítimo de Estepona acogerá esta importante cita gastronómica, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Con más de 200 cortadores profesionales y 65 expositores, el evento busca dinamizar el sector del jamón y productos derivados del cerdo, además de promocionar otros productos agroalimentarios de Málaga. La feria abrirá de 19:00 a 02:00 horas, ofreciendo jamón ibérico, quesos, panes artesanos y degustaciones acompañadas de vinos con DOP Málaga y cervezas malagueñas.

-Festival Arte Vivo 2025 en Genalguacil. Del 9 al 16 de agosto. Esta semana cultural, que se celebra en años impares, gana fuerza en el calendario cultural y atrae a miles de visitantes. Para esta edición, la programación incluye numerosas actividades, destacando la ampliación del proceso de investigación artística, que permite a las artistas Lola Lasurt y Yinka Esi Graves trabajar con mayor profundidad y calma.

-Subasta del Tomate Huevo de Toro en Coín. El 15 de agosto, los productos agrícolas de Coín y esta variedad de tomate son protagonistas en una fiesta gastronómica con concurso del mejor lote.

-V Mes de las Artes Escénicas en San Pedro Alcántara. Del 31 de julio al 20 de agosto, San Pedro Alcántara acoge la quinta edición del Mes de las Artes Escénicas, con espectáculos gratuitos para toda la familia en espacios públicos al aire libre. El comediante Wilbur, estrella del programa ‘Grand Prix’, será uno de los platos fuertes de la programación.

-Feria de Cañete la Real. Se desarrollará hasta el 17 de agosto con un amplio programa de actividades dirigidas a vecinos y visitantes de todas las edades. Las actuaciones musicales tendrán lugar en la Plaza de la Paz, aunque también habrá actividades en el pabellón polideportivo, la piscina municipal, el albergue y el Paseo de Padre Jesús.

-Musical del Rey León en Benadalid. Un verano más, vecinos y vecinas de Benadalid volverán a interpretar un tributo musical, en este caso ‘El Rey León’, una obra que será representada el próximo sábado 16 de agosto en la Plaza Beni al Jali del municipio.

-XXX Feria del Libro en Verano en Estepona. El Paseo Marítimo acoge hasta el 14 de septiembre esta cita con la lectura, organizada por ‘Urbano Libros’ en colaboración con el Ayuntamiento. Miles de títulos a precios asequibles estarán disponibles cada día de 11:00 a 14:30 y de 19:00 a 24:00 horas.

-40ª edición de la Feria del Libro de Marbella en el Paseo de la Alameda. Del 18 de julio al 17 de agosto, la ciudad celebra esta cita con la lectura y la cultura con presentaciones de libros, actividades infantiles, encuentros literarios y firmas de ejemplares.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Rastro de Torremolinos.Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

Feria de El Morche (Torrox). Se celebra del 13 al 17 de agosto.

-Feria de Benalmádena Pueblo. Se celebra del 13 al 17 de agosto.

-Feria de Benahavís. Se celebra del 14 al 17 de agosto.

-Feria de Villanueva de la Concepción. Se celebra en torno al 15 de agosto.

-Feria de Tolox. Se celebra el 16 de agosto.

-Feria de Pizarra. Se celebra hasta el 18 de agosto.