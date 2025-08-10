Se buscan vecinos en este diminuto pueblo cerca de Málaga: ofrecen trabajo y casas por 50.000 euros

La pérdida de población es una realidad que afecta a muchos municipios en España, y la provincia de Málaga no es una excepción. Frente a este reto, ha surgido una propuesta que invita a mirar al mundo rural con otros ojos. Se trata de ‘Vente a vivir a un pueblo’, una iniciativa que anima a quienes buscan un cambio de vida a apostar por las pequeñas localidades. El objetivo es claro: poner en contacto a personas interesadas en mudarse al entorno rural con pueblos que necesitan nuevos vecinos, emprendimiento y actividad. La plataforma ofrece recursos, información y apoyo para facilitar ese paso, fomentando así el dinamismo económico y social en zonas que llevan años perdiendo habitantes. En Málaga, son ya varios los pueblos que se han sumado a este proyecto. Lugares con encanto, viviendas asequibles y opciones laborales que se convierten en una oportunidad real para empezar de cero lejos del ruido de la ciudad.

Si quieres vivir en la provincia de Málaga en un pueblo donde la vivienda sea económica, una de las opciones es Casarabonela, una localidad de la Sierra de las Nieves que se encuentra a 40 minutos de la capital.

Este hermoso pueblo malagueño todavía sigue impregnado de la cultura árabe que le vio nacer hace siglos, según detalla el proyecto, que recalca que está "dotado de todo tipo de servicios y un agradable clima", fruto de estar a medio camino entre el mar y la montaña. "Es un lugar privilegiado para empezar una nueva vida", aseguran.

Esta localidad de 2.000 habitantes cuenta con casas asequibles: las hay desde 50.000 euros para comprar y alquilar desde 250 euros al mes, según se explica en la web de 'Vente a vivir a un pueblo'.

Entre los servicios disponibles se encuentran cajero, banco, supermercado, restaurantes, centro juvenil, hogar del jubilado, casa cultural, biblioteca, farmacia, estanco, patrimonio histórico y cultural y piscina municipal.

Casarabonela tiene guardería y colegios, e instituto a 11 kilómetros, en la localidad anexa. Además, se puede practicar deportes como el fútbol, pádel, baloncesto, tenis, senderismo, BTT y parapente.

Se ofrecen ayudas a familias y emprendedores y el pueblo oferta empleos en el sector primario y de construcción.

Lugares para visitar

Casarabonela es uno de los pueblos de la Costa del Sol que mejor ha conjugado su herencia romana, musulmana y cristiana. Destacan sus restos romanos en el yacimiento Taivilla. Otro yacimiento destacable es el de Los Villares, ubicado en la parte baja del municipio y que pertenece a un antiguo poblado medieval.

En la parte más alta del municipio se conservan los restos del castillo árabe de Casarabonela, declarado Bien de Interés Cultural y convertido hoy en un centro de interpretación.

Con respecto a la arquitectura religiosa, vale la pena visitar la iglesia de Santiago, de estilo gótico tardío. Este templo alberga la imagen de la Virgen del Rosario del siglo XVIII, el Museo de Arte Sacro y una colección de orfebrería de gran valor. Destaca también la ermita de la Veracruz, del siglo XVIII, y consagrada a la Virgen de los Rondeles.

Destaca además el Molino de los Mizos, el Jardín Andalusí y el Jardín Botánico de Cactus "Mora i Bravard", uno de los mejores centros de cultivo de cactus de toda España. Allí encontrarás más de 2.500 especies de México, Sudáfrica, Madagascar o India, entre otros orígenes.