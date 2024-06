San Miguel estrena en Málaga su instalación Seekers Boat para vivir la experiencia de la Copa de América

Una sorprendente instalación ocupa la explanada del dique de Levante, frente a la Terminal de Cruceros del Puerto de Málaga. Se trata del “Seekers Boat” que invita a vivir una experiencia inmersiva en la Copa de América de la mano de San Miguel junto al equipo de vela New York Yacht Club American Magic Challenger.

Málaga es la primera ciudad donde se instala esta experiencia que posteriormente visitará ciudades como Valencia y Barcelona. Se podrá visitar de forma gratuita hasta el 3 de julio.

Los visitantes que acudan al “Seekers Boat” tendrán la sensación de entrar directamente en la Copa de América. San Miguel ha creado diversas experiencias inmersivas que se podrán visitar en un recorrido circular que les llevará a vivir grandes emocionantes como convertirse en uno de los miembros de la tripulación de la embarcación NYYC American Magic (a través de las gafas de realidad virtual), conocerán todo lo que hay detrás del equipo y su tecnología de vanguardia, tendrán la posibilidad de manejar un simulador de navegación en el que los participantes tendrán que pedalear con el objetivo de levantar el foil.

La experiencia culmina con una cata interactiva de las distintas cervezas San Miguel donde disfrutar con los amigos y abrir boca para seguir la jornada en la terraza de verano que ocupa el centro de la instalación. Para asegurarse el espacio, las catas se pueden reservar en la web de la marca.

Más allá de la zona expositiva, el “Seekers Boat” contará con una terraza para relajarse y disfrutar tomando una cerveza maridada con una gastronomía de productos locales, y un espacio photo opportunity para capturar momentos únicos. Además, durante la noche, se podrá disfrutar de una proyección con imágenes del New York Yacht Club American Magic en el exterior de la instalación del barco, a través de un increíble Vídeo Mappping. El horario de Seekers Boat es de 12 de la mañana a 12 de la noche de forma ininterrumpida y la entrada es gratuita.

El exterior de la carpa.

Toda esta experiencia se realiza con un claro objetivo, dar a conocer tanto la competición como el equipo NYYC American Magic a todos los públicos, San Miguel visitará con este original proyecto distintos puntos de España que vinculan el mundo de la vela con la tradición cervecera y que se reflejará en el “Seekers Boat”, una instalación única que recorrerá tres ciudades de la costa mediterránea: Málaga, Valencia y Barcelona, llevando la emoción de la Copa América a comunidades locales de gran relevancia para San Miguel antes del gran evento.

El recorrido continuará en Valencia, el espacio se ubicará en el Recinto de Eventos Marina Norte del 14 al 20 julio y, en Barcelona, donde tendrá su última parada, se encontrará en la Plaza Cataluña, donde estará abierto al público del 31 julio al 6 agosto.

Esta acción está inspirada en aquellos que buscan experiencias extraordinarias y que tienen la inquietud como motor para ir siempre un paso más allá. A través del patrocinio del New York Yacht Club American Magic, Cervezas San Miguel, con su liderazgo internacional, acerca una competición de índole mundial a lugares que normalmente no hubiesen podido disfrutar de todo lo que ofrece la Copa de América. Y lo hace creando experiencias únicas inspiradas en el New York Yacht Club American Magic y en la tradición cervecera, que buscan despertar la inquietud de las personas y enriquecer sus vidas.