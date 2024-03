Los cucuruchos, entre nazarenos: las heladerías malagueñas adelantan el verano a la Semana Santa

Para este fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas máximas en Málaga capital que podrían alcanzar los 25 grados y cielos despejados donde el sol será el protagonista. Si no fuera porque aún queda la Semana Santa por llegar, muchos creerían que el verano ya está aquí.

La temporada de helados en Málaga, históricamente, empezaba entre el 28 de febrero y el 15 de marzo y finalizaba el 12 de octubre, aunque cada vez son más los establecimientos que se suman a abrir antes o ni siquiera cerrar durante el invierno.

Es el caso de la heladería Kalúa. En el local de avenida Moliére, explican a EL ESPAÑOL de Málaga que ellos no han cerrado durante el invierno prácticamente. Solo unas semanas después de Reyes. Han combinado sus helados estrellas con una zona de pastelería y, aseguran, "el público ha respondido mucho". "Me parece que abrimos el 22 de febrero y la verdad es que no paramos, salvo unos días, ha hecho muy buen tiempo", dice una de sus trabajadoras.

Las heladerías Freskitto y D'Lorenzo tampoco han cerrado durante el invierno, eso sí, dando también espacios en sus cartas a productos clásicos de la época navideña, como el tronco, en el caso de la primera. D'Lorenzo también presume en sus redes sociales de sus fantásticas tartas gourmet.

Otras mítica, como la heladería Inma, una de las más populares de la ciudad, se ha retrasado algo más y va a aprovechar este fin de semana previo al Domingo de Ramos para levantar las persianas e iniciar la temporada de verano, con el objetivo de lograr que los malagueños se tomen los cucuruchos de helados viendo tronos. Inma abrirá este viernes 15 de marzo sus puertas al público en Las Delicias después de que el pasado 12 de octubre, como viene siendo habitual, cerrara su temporada con largas colas de malagueños que querían aprovechar para llenar sus congeladores con su helado favorito al mejor precio.

Siguiendo con el recorrido de heladerías clásicas, la Frágola de Ciudad Jardín, por ejemplo, abrió el pasado viernes 16 de febrero, justo a las puertas de la Semana Blanca, unos días que en Málaga las familias con niños aprovechan para salir más. En Mardel, situada en Litoral, abrieron el 31 de enero. En Fratelly, en Huelin, hicieron lo propio el 27 de febrero.

En cuanto a los precios, la mayoría ha apostado por mantener los números del año pasado, cuando la inflación se notó en estos frescos postres. De media, cada tarrina o cucurucho aumentó su precio un 20%.