Kerem Bürsin volverá al Festival de Málaga: el actor turco estará en la gala de clausura

El amor por Málaga del turco Kerem Bürsin sigue su camino. El actor acaba de ser anunciado como uno de los invitados estrella de la 27 edición del Festival de Málaga.

Un festival que ya cató hace dos años, donde se convirtió, sin duda en la estrella de la alfombra roja inaugural. Decenas de seguidoras se amontonaron entonces en torno a la alfombra roja para lograr hacerse una fotografía con el actor y tiene pinta de que esta escena se volverá a repetir mañana pese a que la amenza de lluvia es considerable.

Siempre que ha venido, el joven actor ha sabido aprovechar su estancia en Málaga. Más allá de acudir al festival, se le ha podido ver alguna que otra vez disfrutando de la música en directo en los Baños del Carmen, firmando barriles en El Pimpi o visitando a su gran amigo Antonio Banderas en el Teatro del Soho CaixaBank, donde vio Company.

Kerem Bürsin confesó en sus redes sociales que ser amigo de Antonio Banderas ha sido todo un sueño para él porque es ese actor que él ha seguido desde pequeño. "Crecí con Banderas", dijo en la 25 edición del Festival de Málaga. Además, en abril de 2022 no se lo pensó dos veces y disfrutó con Banderas de la Semana Santa de Málaga desde un balcón de calle Larios.

Sin duda, Bürsin ama a Málaga y parece que Málaga ama a Bürsin. Como dice el título de la serie que le llevó a la fama, Love is in the air.