Sergio Scariolo y Ricky Rubio presentan el NixiKit en Málaga: realidad virtual en oncología pediátrica

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, y el jugador del FC Barcelona y de la Selección española, Ricky Rubio, han estado en la presentación del NixiKit en el Hospital Materno Infantil de Málaga. El kit aplica la realidad virtual en pacientes oncológicos pediátricos para "humanizar un proceso muy difícil".

La propuesta I am ready, desarrollada por The Ricky Rubio Foundation y Nixi For Children, y que ya ayuda a más de 1.500 familias en todo el mundo, tiene como pilar fundamental el NixiKit. El kit cuenta con un libro para colorear, un peluche de Nixi y unas gafas de realidad virtual. En el Hospital Materno Infantil de Málaga se va a usar en oncología pediátrica, en transplantes de médula, ya sean tumores sólidos o procesos leucémicos.

"El kit está diseñado para que los pacientes puedan usarlo de manera autónoma. Se lo llevan a casa y hay varios elementos para conocer más la enfermedad y su tratamiento. Tiene las gafas de realidad virtual, con las que pueden ver en vídeos 360º el hospital y las cámaras de aislamiento. Nixi les explica en un idioma de niños, lo que va a pasar. Ponen el móvil dentro y, de manera inmersiva, pueden ver el espacio en el que van a estar tantas veces como quieran hasta el ingreso. Así, pueden acostumbrarse un poco a donde van a estar, saber qué sintomas son normales. Esto también facilita el trabajo de los médicos. Al Materno Infantil de Málaga han traído 15 kits", explican desde Nixi For Children.

El objetivo es darle, tanto a los niños como a las familias, la información que se merecen en una situación tan complicada. "Antes lo usábamos con radioterapia y protonterapia y, gracias a la Fundación Cesare Scariolo, hemos podido añadir la experiencia en las cámaras de aislamiento. Animamos a contar esa brecha entre la información y los niños, porque merecen saber su realidad, que puedan contarlo en el colegio a sus amigos", subrayan.

Un momento de la presentación.

"La oncología pediátrica en especial, y todos los procesos que llegan a un transplante, conllevan, desde el diagnóstico, mucha incertidumbre y miedo. En las cámaras de transplante, que es lo que va dirigido el proyecto, ese miedo aumenta, porque son niños que ya han pasado por mucho". El kit ya se ha usado en el hospital, con una paciente en la fase de preacondicionamiento, y desde el Materno confirman que "le encantó, porque es un lenguaje que entienden muy bien, con nociones básicas y veraces". "Son cosas que nosotros no podemos explicarles de la misma manera. Es una iniciativa preciosa que ayuda mucho a los profesionales", añaden.

"Como fundación, siempre trabajamos en equipo. Scariolo se unió al proyecto I am ready, que para mí es uno de los más especiales de la fundación. Toca mucho, sobre todo ahora que soy padre. Quiero agradecerle al hospital todas las facilidades, nos ha ayudado desde el primer día, y a Scariolo por haber querido colaborar con el proyecto. Al principio, el proyecto lo llevábamos a cabo con radioterapia, y lo hemos adaptado a los transplantes en este hospital", cuenta Ricky Rubio.

El internacional español, además, afirma que ya tienen el feedback de otros hospitales. "En niños de dos a seis años, reduce en un 80% la sedación, y eso es un logro increíble. Creo que este proyecto, con la realidad virtual, humaniza un proceso muy difícil. Los padres de un niño me dieron las gracias porque su hijo había podido ir al colegio y explicar a los amigos lo que estaba pasando. Permite a los niños perder un poco el miedo y entender lo que pasa en un hospital".