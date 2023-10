Los padres de Málaga sobre los bailes de Aitana: "Lo importante es hablar de sexualidad en casa"

Aitana estaba cantando la última estrofa de Mon amour, el tema que sacó junto a Zzoilo y que la llevó a sonar el año pasado en todas las radios de Latinoamérica, cuando los seguidores más fieles que ya conocen el setlist del Alpha Tour ya decían "¡Qué viene, que viene el momento!". Era el turno de miamor, un tema que generó muchísima polémica tras su paso por Valencia por la coreografía que la joven hace sobre el escenario.

Sin ir más lejos y yendo al grano, Aitana simula que tiene relaciones sexuales con un bailarín durante apenas unos segundos, colocándose justo encima de él y en el momento en el que canta "Y terminó bailando encima de mí / Pasamos to'a la noche jugando /Y cuando terminamos, lo volvió a repetir". Así, hace un pequeño dance break junto a unas bailarinas en otro momento, donde baila tumbada en el suelo.

Estos dos momentos del show han sido criticados en redes sociales por algunos padres que consideran que los bailes estaban fuera de lugar teniendo en cuenta que su público es mayoritariamente infantil. Frente a ellos, decenas de fanes la defendían con uñas y dientes argumentando que Aitana no es la niña de 18 que entró a Operación Triunfo y que su proyecto ha evolucionado y madurado. De hecho, antes de cantar el tema, la propia Aitana invitó a todas las niñas que la escuchaban a que hicieran siempre lo que les apeteciera y que fueran libres.

Aitana sobre su actuación de ‘miamor’: “Ojalá en la vida os sintáis libres de hacer realmente lo que os apetezca…” 👏🏼🔥 #alphaTourMálaga pic.twitter.com/Zr3vfM3gF0 — News αitana (@NewsAitana) October 7, 2023

En este sentido, EL ESPAÑOL de Málaga ha hablado con algunos padres que han llevado a sus pequeñas al concierto para conocer su opinión sobre el tema. Almudena, a la salida, se mostraba feliz de haber pasado una hora y media de diversión en familia. "Respecto al baile, estábamos advertidos después de todo lo que ha ocurrido, y de que iba a ser como ha sido, pero yo creo que no es para tanto, a mí no me parece mal. Lo importante es que se hable de sexualidad en casa. Que ellos sepan qué se debe hacer y qué no", expresaba ante este periódico alegando "lo bien que lo ha hecho la muchacha".

Conchi, otra madre, opina lo mismo que Almudena y critica lo mucho que se desvirtúan algunas cosas a través de las redes sociales. "Han hecho un mundo de un baile que forma parte de un show y no termino de ver qué no pueden ver los niños, hay cosas peores", reconoce. Javier, que le acompaña, defiende, como ella, que todo es más artístico que explícito.

💚 | Aitana canta “miamor” con su increíble coreografía esta noche en #AlphaTourMálaga. pic.twitter.com/nQqVUOf6ba — Aitanα Globαl (@AitanaGlobal) October 7, 2023

Martín tampoco entiende el acoso y derribo a Aitana. "Rauw Alejandro hace lo mismito. Casi igual. Y con él no se lía, pero con ella, que es mujer y joven, sí. No termino de entender esa doble vara de medir. Además, los que sexualizamos todo somos los adultos, no las niñas, que cantan las canciones sin ver ni siquiera lo que significa el trozo de "bailando encima de mí"", explica.

Adrián, el coreógrafo de Aitana durante este tour, ha compartido en sus redes sociales que "hoy gana la libertad, el arte es la herramienta a través de la cual socialmente nos detenemos a cuestionarnos la vida". "Lo que ha sucedido esta semana con Aitana no ha sido nada justo, realmente no me parece extraño ya que venimos de una sociedad que ha censurado y castigado la libertad de expresión y la desnudez del propio cuerpo, la ha envenenado y la ha pintado de machismo", ha escrito.

No hay mejor respuesta que esta a todas las críticas que le ha llovido. OLE TU COÑO MI NIÑA @Aitanax #alphaTourMálaga pic.twitter.com/oveD5Ja4ft — Lucía Martínez (@luciamt21) October 8, 2023

Así, Adrián ha expresado su felicidad por ver a Aitana "libre", disfrutando junto a sus bailarines y músicos en el escenario. "Está siendo una aventura en la que emocionalmente he pasado por muchísimos lugares. Cuando te expones a la crítica social te expones a cualquier opinión y realmente ha sido un proceso lleno de una sobreestimulación de críticas donde el aprendizaje para mí ha sido conectarme a mi realidad como artista y confiar en ella", ha zanjado.

