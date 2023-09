Las disculpas de Piqué con Málaga y su alcalde tras alentar a bañarse en una fuente protegida

El exfutbolista y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, ha pedido disculpas a Málaga y a su alcalde, Francisco de la Torre, que dijo que le sugerirá "otros planteamientos más interesantes y no hacer gamberradas" tras alentar a bañarse en una fuente centenaria a cambio de entradas para la Kings League.



En una emisión del canal de este torneo de fútbol 7 en la plataforma Twitch, Piqué ha asegurado que desconocían que la fuente estaba protegida, que sabe "que no es cívico" y que "tampoco te imaginas que la gente se tira a la piscina por dos entradas, además con el móvil en el bolsillo".



"Ante todo, pedir disculpas si alguien se sintió afectado", ha manifestado para añadir que "aquí lo hacemos todo con buena fe y, a veces, no lo hacemos de la mejor manera" y pide perdón a toda la población de Málaga "si se ha sentido ofendida".



Uno de los participantes en este mismo programa ha anunciado que las próximas entradas que regalarán serán entre los que recojan más basura del suelo de la ciudad de Málaga y pide que "hagan bolsas de recogidas cívicas de basura del suelo de Málaga".



La iniciativa genera algunas risas entre los presentes en el plató de la emisión y Piqué afirma que le parece "una gran idea", al tiempo que precisa que no la ha planteado él, sino otro de los participantes.



En el transcurso del programa se han reproducido las declaraciones del alcalde sobre lo ocurrido en la fuente, en las que el regidor comenta que aconsejará "ideas más constructivas, más positivas", y Piqué inicialmente advierte de que no va a responderle y que le une "una gran relación con Paco, con el alcalde".



En este sentido, recuerda que llevaron la Copa Davis a Málaga el año pasado, y este llevarán la Kings League; que "lleva muchísimos años como alcalde de Málaga" y que tanto la ciudad como ellos le tienen "gran respeto", además de calificarlo como "un 'crack'".



El Ayuntamiento de Málaga destina 100.000 euros para promover nuevos eventos como la final de la Kings League (competición creada por Piqué y el streamer Ibai Llanos) que se celebrará en el estadio La Rosaleda el próximo 14 de octubre.



De la Torre subrayó tras el incidente de la fuente que la ciudad "no es una escuela de gamberradas, es una escuela de formación de ciudadanos, al más colaborador o al más esforzado en los estudios".



Varios jóvenes se metieron el pasado lunes en la fuente de la Plaza del Obispo, lo que prohíbe la ordenanza municipal, después de que Piqué ofreciera en un directo en la plataforma Twitch una doble entrada para la Kings League a quien se lanzara a la fontana, que data del siglo XVIII.



La ordenanza municipal de Málaga prohíbe bañarse, practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales, si no se dispone de la preceptiva autorización del Ayuntamiento; conductas que tienen consideración de infracciones leves y que pueden ser sancionadas con una multa de hasta 750 euros.

Sigue los temas que te interesan