Adrián, el mago malagueño que sorprende a TikTok: "El mundo evoluciona, pero la magia también"

A sus 23 años, Adrián López se ha convertido en uno de los magos más reputados en Internet, especialmente en la red social TikTok, donde ya acumula 1.700.000 seguidores. Empezó en el mundillo de una manera muy simple cuando solo era un crío.

A su hermano le regalaron el clásico juego de magia para niños, algo que le llamó muchísimo la atención. Los dos comenzaron a iniciarse en la magia haciendo demostraciones a su familia e incluso competiciones entre ambos, pero llegó un momento en el que su hermano dio un paso al lado y decidió que todo quedara como un hobbie. Sin embargo, Adrián lo tenía muy claro y le dijo a sus padres que él quería ser mago.

Ellos, lejos de ignorarle, le apoyaron en su decisión sin dudarlo. "Seguí formándome. Conocí a un mago que me dio clases y me inicié en el mundillo entrando en el Círculo de Ilusionistas Malagueños de la Sociedad Mágica, allí me rodeé de más magos", declara a EL ESPAÑOL de Málaga el joven, que hizo el examen de acceso del círculo con apenas 12 años.

Tras actuar en cumpleaños y fiestas familiares, se estrenó con su propio espectáculo de Málaga con apenas dieciséis años en la sala más pequeña del desaparecido Teatro Alameda --actual Teatro del Soho CaixaBank--. "El sitio tenía mucho encanto y me hizo mucha ilusión que fuese allí mi primera vez", expresa.

"No vengo de una familia de artistas. Mis padres al inicio bromeaban con que tenía que ser notario, de broma, pero realmente después me apoyaron mucho. Siempre me han acompañado a todos los shows, han hecho lo posible para llevarme a conferencias, a espectaculos para empaparme de magia... Les tengo que agradecer estar aquí", cuenta con emoción, a la vez que reconoce que también se formó como realizador audiovisual y Artes Escénicas para tener un plan B.

Está orgulloso de ser malagueño. Pese a que ahora vive en Sevilla para grabar el programa de Canal Sur donde colabora, la realidad es que se le llena el alma hablando de su tierra. "Encima aquí hay un gran nivel de magia. Dani DaOrtiz o Luis Olmedo son ejemplos de ello. Tenemos a los mejores cartomagos del mundo", reconoce.

Respecto a las redes sociales, Adrián empezó "en serio" en pleno confinamiento, cuando estalló TikTok para hacer nuestras vidas algo más entretenidas en plena pandemia "Empecé a crear contenido nuevo. Hubo un vídeo que llegó 30.000 visitas, una cifra que me parecía de locos, teniendo en cuenta los pocos seguidores que tenía. Luego me junté con otro mago e hicimos una cámara oculta con magia en la playa y alcanzó el millón. Había potencial, así que me puse a ello", cuenta.

Llegó a grabar cinco vídeos al día con lo que ello conlleva. "No es lo mismo hacer magia en directo que en redes. Hay que transformarla mucho, hay que hacerla mucho más visual y enganchar desde el segundo uno para que se queden viendo el vídeo... Subir tantos vídeos me comía mucho el coco. Me lo tomaba muy en serio, madrugando mucho", expresa.

Cuando fue subiendo en cifras, priorizó la calidad frente a la cantidad, como le ocurrió al inicio. Aprendió a base de prueba y error. "Fui adaptando los contenidos poco a poco y ahora solo subo uno a la semana normalmente. Ha sido una locura el crecimiento en TikTok, me ha abierto la puerta a eventos, colaboraciones con marcas y hasta un programa de televisión", comenta con una sonrisa.

¿Hay magia para viralizar un truco de magia? Según Adrián, no es fácil saber qué va a funcionar o no en función de los algoritmos. "Lo que crees que puede funcionar, lo subes y al final no te funciona nada", manifiesta. Para él, la magia depende del tipo de mago que seas. "Hay magos que hacen street magic y lo petan, pero a mí no me ha funcionado. A mí me funcionan los vídeos de trucos de magia 'explicados' a los que acabo dándole una vuelta e impresiono al espectador", declara.

Sin embargo, su sección estrella se llama Magia o ciencia. Hace un experimento que aparentemente es un experimento, pero realmente hay magia detrás. Según López, funciona muy bien porque crea curiosidad y los usuarios interaccionan para conocer si realmente es un experimento o si hay truco. "Las redes hacen que tenga que reciclarme más aún. En directo, con unas cartas, puedo hacer muchas cosas, pero no hay tanta magia específica para redes sociales, por lo que hay que estar constantemente reinventándose, porque el mundo evoluciona, pero la magia también", dice.

Es precisamente esa sección la que ha llevado al programa de Canal Sur Enred@d@s, que tantas alegrías le está dando. Hace dos años, el programa abrió un casting para hallar nuevos presentadores al que se inscribió. Aunque al principio solo le llamaron como invitado al programa, en un aumento de plantilla, al ser realizador audiovisual, le propusieron trabajar como redactor y editor del programa y hacer su sección de magia. "He encontrado un sitio donde hago lo que más me gusta, la parte audiovisual, pero también magia. Encima somos una gran familia de influencers", subraya. Para Adrián, lo más importante es "aficionar a la magia". Con su libro trata de inspirar a los jóvenes amantes de esta especialidad para que sigan formándose, pero también sumar a personas a este mundillo. "Cuando empecé, no sabía dónde buscar. Miraba en YouTube y poco más, por eso sí enseño cómo hacer juegos de iniciación en mi TikTok, aunque no esté del todo bien desvelar los trucos. Esos los enseño precisamente para ellos, para crear afición", zanjan.

