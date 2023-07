La Desbandá se convierte en un juego de rol: "Para enseñar y para que no caiga en el olvido"

Entre el 6 y el 8 de febrero de 1937, en plena Guerra Civil, unos 150.000 malagueños emprendieron la huida a pie hacia Almería ante el avance de las tropas franquistas sobre la ciudad. Por la carretera que une ambas provincias, junto al mar, fueron atacados y bombardeados por tierra, mar y aire por el ejército del dictador y los italianos y alemanes que llegaron en su apoyo. No hay cifras oficiales, pero se estima que entre 3.000 y 5.000 personas fueron asesinadas.

Este capítulo de la Guerra Civil, conocido como La Desbandá, es todavía completamente ajeno para muchos. “Nadie me había hablado nunca de él y me sorprendió que un hecho tan dramático no se conociera; que cuando se hable de la guerra, no se pronuncie”, asegura Pablo López, un granadino que ha transformado la historia en un juego de rol para acercarlo a la ciudadanía.

Este informático de profesión no tiene ningún vínculo con La Desbandá, ni geográfico ni familiar, pero es un auténtico enamorado de los juegos de rol desde que empezó a usarlos a los 10 años por una casualidad. “Le pedimos a mis padres un juego de mesa, pero se equivocaron y compraron un juego de rol. Imagínate un niño con un libro de 200 páginas… De hecho, estuvo guardado una temporada hasta que un día me dio por cogerlo y nos aficionamos”, recuerda.

Desde entonces, no ha parado de jugar e incluso en los últimos años ha dado un paso más y se ha lanzado a diseñar las aventuras en su tiempo libre. Entre ellas, la de La Desbandá. “Se usa mucho el entretenimiento para difundir conocimiento. Hay multitud de películas sobre la Guerra Civil, incluso hay videojuegos, pero en el rol es un tema que no se toca y vi una oportunidad", asegura.

Lo primero que hizo fue documentarse mucho, “porque no conocía nada más allá de las pocas noticias que había leído”. Tras bucear por decenas de reportajes, investigaciones, vídeos de entrevistas, fue armando un plano mental con localizaciones, personajes y hechos concretos, “elementos que vas aislando y con los que luego puedes hacer la historia”.

Inicialmente, planteó el juego en dos partes: una de ambientación en la que reunió toda la información con valor histórico para quien no conoce qué fue La Desbandá y otra basada en una historia, “como una película con la que gente se sienta juega”.

En 2022 publicó una primera edición y, desde entonces, ha percibido “bastante buena recepción en la comunidad rolera”, pero también en el entorno docente. “Es una buena herramienta para enseñar”. De hecho, ya hay docentes que han contactado con él para incorporar esta herramienta a sus guías didácticas.

“A la gente joven, sobre todo, le pillan bastante lejos de estos temas y esta es una forma de que puedan acercarse a ellos de una forma amena y atractiva. También, para que no caiga todo en el olvido”, explica este granadino.

¿QUÉ ES UN JUEGO DE ROL?

Con esta perspectiva, en los últimos meses ha trabajado en una segunda edición que publicó hace unas semanas con más información “para que sea más fácil para cualquier persona entender qué son los juegos de rol y cómo jugar a este en concreto”.

Pero, para los más ajenos a este mundo, ¿de qué va todo esto? “El juego te propone que te sientes con tus amigos en una mesa durante quizás uno, dos o tres días diferentes. Hay una persona que asume el rol de director de la partida, que va a aprender muy bien la ambientación y el hilo conductor de la historia. El resto son jugadores convencionales que se van a inventar un personaje. Con esto, y usando las reglas de juego, lo único que tienen que hacer es tirar el dado para ver si lo que quieren hacer sale bien o no y, a partir de ahí, se construye una especie de teatro en la mesa donde la historia va evolucionando”, explica López.

En su opinión, “la gracia es que nadie sabe realmente cómo va a ser esa historia porque la van creando tanto el director con lo que sabe como los jugadores con lo que quieren hacer con sus personajes y lo que la suerte de los dados les va diciendo”.

Descargable gratis en la web El trabajo de López para llevar La Desbandá a un juego de rol es totamente altruista. De hecho, cualquier persona puede conseguir el juego de forma totalmente gratuita en la web y en breve estará disponible también en papel. Para él, es una forma de poner "un poco de mi parte por la memoria histórica del país”.

