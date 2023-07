La extriunfita malagueña Mireya Bravo: “En esta vida, nadie me ha regalado nada”

Mireya Bravo, la cantante malagueña, continúa persiguiendo su sueño de triunfar en la música. Tras cautivar al público en programas como Se llama copla, Menuda Noche o la edición de Operación Triunfo 2017, esta joven vuelve a las andadas con un nuevo single, Sólo respira, una oda a la vida y a la importancia de amarse a uno mismo.

El tema destaca por su mensaje positivo, invitando a los oyentes a disfrutar de cada momento y a quererse sin prisa. Mireya ha trabajado arduamente en la creación de este nuevo sencillo, deseando que conecte con el público y les brinde un rayo de alegría.

La pasión de Mireya por la música la impulsa a seguir adelante, enfrentando los desafíos y perseverando en su camino hacia el éxito tras haber pasado por momentos duros como una depresión.

Empezaste cantando desde muy chica, ¿no?

Empecé con 4 años a cantar, aunque siempre me han dicho que antes de hablar canturreaba. A esa edad años me subí por primera vez a un escenario a cantar copla porque en mi casa siempre se ha escuchado copla y flamenco. Conforme me iba haciendo más grandecita, cantaba pop.

Todos los concursos que se hacían antes en Andalucía eran de copla, aunque cuando iba al Veo Veo me escaqueaba y cantaba algo de pop. Actuaba en los programas de Canal Sur que se hacían en verano y en todo el año en general, como Menuda noche. Cada quince días aproximadamente iba a algún programa y me lo pasaba bien.

¿Quién de tu familia te inculcó la idea de cantar?

En mi familia, a todos en general les gusta la música. Mi abuelo por parte de madre también canta. Le encanta el flamenco y la copla. Mi abuelo está reflejado en mí y me encantaría verlo en primera fila en el concierto del 4 de agosto. Espero que disfrute. La música me enlaza mucho a él. Sé que será un día muy especial.

¿Cómo se lleva haber empezado desde tan pequeñita?

Al principio me lo tomaba como un juego porque me gustaba cantar. Yo decía: "mamá, papá, quiero cantar aquí" y ellos me llevaban. Aunque sí es cierto que a medida que crecí empecé a ser más consciente y sabía lo que valen las cosas y que hay que trabajarse todo. En ese momento ya no te lo tomas como un juego y quieres hacer de eso tu vida. Tuve la oportunidad de ir a Operación Triunfo y se me abrió una grandísima puerta, decidí aprovecharla para seguir adelante y vivir de la música.

¿Cómo decidiste presentarte a Operación Triunfo?

No era mi intención, estaba dudosa. Había muchísima gente que cantaba bien y no pensaba que me cogerían a mí. Mis padres me animaron en una cena familiar y yo decidí que iría si me acompañaba mi vecino Adri, que es como mi hermano. Al día siguiente fuimos juntos a Granada. De hecho él aparece en los vídeos de mi casting.

¿Hay algún logro del que te sientas especialmente orgullosa?

Estoy especialmente orgullosa de haber conseguido todo por mis propios medios. En esta vida, nadie me ha regalado nada.

¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable?

La experiencia más memorable fue estar en Operación Triunfo, superándome cada día. Ver que yo tenía un sueño y compartirlo con otras 15 personas. Entrar todos con cara de ilusión a la academia fue precioso. La experiencia allí dentro fue dura ya que no sabes nada del exterior ni de tu familia pero muy bonita. Quise aprovecharla al máximo y volvería a entrar.

Has sacado un nuevo single, Sólo respira. Se repite mucho la frase "Quiérete sin prisa" ¿Qué significa para ti?

Es cierto que muchas veces nos dejamos de lado a nosotros mismos y no nos queremos. Siendo sincera, he tenido momentos en los que yo no me he querido a mí misma y si yo no me quiero, ¿quién lo va a hacer? Primero me tengo que querer, sin prisa y poquito a poco. Ya llegará el momento en el que me ame al completo. Mi meta es que esta canción le llegue a mucha gente y puedan disfrutar de ella. Que comprendan también el mensaje que quiero transmitir.

¿Cómo ha sido el proceso creativo de la canción?

Quería algo que hablara de la vida y de la felicidad. En esta vida estamos dos días y hay que soltar lo que no nos hace bien. Tenemos que querernos mucho, respetarnos y valorarnos, algo que en general no hacemos. Nos dejamos apartados. Quería una canción que hablara de eso, de disfrutar la vida. Ojalá, de mayor, pueda echar la vista atrás y sentir que he sido feliz.

¿Hay alguna canción con algún significado personal muy importante para ti?

Indestructible es muy personal para mí. Esa canción habla de que no todo en la vida es color de rosa. Allí hablo de todo lo malo que me ha pasado. Llegué a estar en depresión y no quería salir de mi habitación. Fue mi familia la que me ayudó a salir de eso.

¿Quién es tu guía y tu apoyo?

Mi familia, sin ella no soy nada. Muchas veces he querido tirar la toalla, pero me pudo el querer vivir de la música y querer cantar. Con lucha y constancia, siempre intento seguir adelante. Aunque muchas veces he pensado que la vida me intentaba dar el mensaje de que esto no era lo mío. Me vino la Covid en Cuando tú te vas y me enterró en la arena. La segunda ola de la pandemia llegó con Pídeme. Pensé: "la vida me está pidiendo que lo deje". Me estaba poniendo a prueba y fíjate, llegó Air Music y estoy contentísima con ellos. Somos un equipo, también son mi familia.

¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado?

Que siga luchando y no se rinda. Que todo lo malo, al igual que lo bueno, pasa por algo.

¿Hay algún mensaje que te guste siempre transmitir en tus canciones?

Me gusta que mis canciones cuenten verdades, aunque no sean mi verdad. Puede ser la vivencia de un amigo o un familiar. Quien la oiga ya la llevará hacia sus vivencias y sabrá cómo interpretarla.

¿Cuáles son tus mayores miedos?

Miedos como tal no tengo, aunque sí es cierto que no me gustaría sufrir y pasarlo mal. Quiero ser feliz. La vida es complicada de por sí, pero si nos la complicamos nosotros más, es peor. Nadie se merece sufrir.

¿Cómo te mantienes motivada en este ambiente tan competitivo como el de la música?

Siempre dicen que es competitivo, pero en realidad todos luchamos por lo mismo, vivimos y disfrutamos de la música. Para mí no es una competición, cada uno llevamos nuestro ritmo y hacemos lo que podemos.

¿Te gustaría colaborar con algún artista?

Me gustaría colaborar con muchos. Por ejemplo, con Dani Fernández, Manuel Carrasco, Pastora Soler, India Martínez, Pablo Alborán, Vanesa Martín. Muchos.

¿Tienes alguna anécdota graciosa?

Tengo unas cuantas. La primera es que yo voy siempre al contrario. En Indestructible era invierno y estuve metiéndome en el mar para grabar el videoclip. El agua estaba helada. Ahora, en pleno verano, he grabado el videoclip de Sólo respira con manga larga. Además, en la escena del caballo, este venía enfadado al parecer y aunque me decían que no me iba a hacer nada, yo sabía que sí porque había tenido una yegua de pequeña. Yo estaba nerviosa y vi al caballo rebotado. Tenía la cara descompuesta. Fue para verme.

¿Qué animal dirías que representa tu música?

El caballo representa la libertad. Pero también soy muy leona porque soy una guerrera. Me gusta dar caña. Entre el caballo y el león. Una mezcla de ambos.

¿Tienes alguna manía o rutina antes de entrar al estudio de grabación?

Al estudio no, pero al escenario sí. Me tengo que persignar tres veces. Desde pequeñita, mi madre me ha puesto también un imperdible con la cruz de Caravaca y una virgencita. En los conciertos de OT no los llevé, pero a ver si puedo llevarlos ahora en este nuevo comienzo y pegar un taconazo cuando esté en el escenario.

¿Hay alguna gira de conciertos planeada?

Ahora vamos a dar el pistoletazo de salida. El día 4 de agosto actúo en mi pueblo, en la finca El Portón de Alhaurín de la Torre. Hemos puesto la entrada gratuita para que puedan disfrutar de mí mis vecinos y quien quiera acudir. El año que viene lanzo disco y después vendrá la gira en sí. Estamos planteando la gira y viendo cómo se va a hacer.

¿Puedes dar alguna pista de cómo será el disco?

Lo que puedo decir es que no va a haber tanta pena. Aunque puede haber algún giro.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en la música?

Siempre digo que no soy quién para dar consejos. Que si verdaderamente le gusta, que no se rinda y luche mucho. Decirle que hay muchas subidas y muchas bajadas. Pero nunca se sabe quién está detrás de ti o a qué discográfica le interesas.

¿Qué más te gusta hacer además de cantar?

Me gusta mucho estar con mi familia, les doy el tiempo que se merecen. Adoro estar con mis sobrinas y disfrutar viendo cómo crecen. Disfrutar de la playa y de la piscina. También cocino. Me suelen decir que mi pollo al ajillo está muy bueno.

¿Cuál dirías que es el perfil de tus oyentes?

Jovencitos y muy como yo. Rondan entre los 19 y 30 años. Aunque gracias a Dios tengo un gran público. A raíz de Se llama copla mucha gente también me sigue y le interesa mi música, aunque ya me haya alejado de la copla. Muchas veces me dicen que les gusta mi música aunque no sea copla, o al revés, jóvenes a los que no les gusta la copla pero que les gusta si la canto yo.

¿Cómo te definirías?

Natural, humilde, sencilla y con los pies en el suelo. Algo vergonzosa y tímida también, aunque la música me ha hecho que me suelte y ser quien soy.

Sigue los temas que te interesan