Huelga de médicos en Málaga: “Hay que mejorar las condiciones por el bien del sistema público”

El pasado enero, tan solo unos días antes de la convocatoria de huelga, llegó un acuerdo in extremis entre el Sindicato Médico de Andalucía y la Junta para poner en marcha un paquete de mejoras en la atención primaria que acabó frenando las movilizaciones. Cuatro meses después, este miércoles comienzan siete jornadas de protestas a las que están llamados cerca de 1.500 médicos en Málaga.

Los paros están destinados a facultativos de cabecera y pediatras y serán de doce horas, entre las 08.00 y las 20.00, durante todos los próximos miércoles hasta el 25 de mayo, justo antes de las elecciones municipales.

Hasta el pasado lunes, el sindicato y la administración regional han negociado sin éxito para cerrar un nuevo acuerdo y evitar la huelga. El próximo 2 de mayo se volverán a sentar en una reunión en la que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha comprometido a presentar un nuevo documento a los sindicatos.

Por eso, la principal exigencia es “que se ponga en marcha de forma inmediata el acuerdo alcanzado en el mes de enero”, apunta la delegada de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Mari Ángeles Bernal.

Uno de los puntos de ese acuerdo residía en el control de las agendas de manera estructural. Según los profesionales, la alta carga de pacientes diarios desemboca en una merma en la calidad de la asistencia, además de una sobrecarga para los propios médicos. En este sentido, demandan la regla de 10 minutos por paciente y el límite de 35 pacientes para los médicos de familia y 25 para pediatras en cada turno.

Para que esto se lleve a cabo, sindicados y Junta abordaron una serie de aumentos de plantilla en cumplimiento de un acuerdo de 2019 para reducir a 1.500 los pacientes de los médicos de familia y a 1.000 los de pediatras.

Para la Axarquía, la Vega, Costa del Sol, Antequera, había autorizadas 72 contrataciones de médicos de familia y 7 más de pediatras. De ellas, solo se han llevado a cabo dos, asegura Bernal.

“Estamos todavía a la espera de que esta promesa se haga efectiva porque es clave para que el acuerdo de control de la agenda pueda salir adelante también. La población va creciendo y los médicos van disminuyendo”, afirma.

Entre otros problemas, la delegada del sindicato en Málaga menciona “el abandono de los servicios de Urgencia”, la “desigualdad retributiva respeto al resto de la comunidad autónoma” o la “realización de los puestos de difícil cobertura”.

A juicio de Bernal, es necesario mejorar las condiciones de estos profesionales no solo por ellos, sino “por el bien del sistema sanitario público”. “Un buen sistema no es aquel que abre sus puertas a todos, sino el que dentro ofrece las mejores condiciones posibles a sus profesionales”, añade.

El Gobierno andaluz, por su parte, considera que "no hay motivos" para la huelga y asegura que seguirá negociando con los sindicatos para "reforzar" la asistencia sanitaria.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, subrayó este martes que la Junta ha llegado a dos acuerdos en mesas sectoriales con los profesionales sanitarios para mejorar el sistema "como nunca antes en Andalucía" y, de la misma forma, añadió, "seguiremos negociando hasta la extenuación y esperamos llegar a un acuerdo lo antes posible".

Según los datos esgrimidos por la Administración autonómica, la Junta de Andalucía ha invertido en Málaga 199 millones de euros entre 2019 y 2022 y tiene la previsión de alcanzar este 2023 los 240 millones en los Presupuestos.

En cuanto a los profesionales, atendiendo a sus datos, hay 4.674 sanitarios más en los centros de la provincia. "Una inversión histórica e inaudita", en palabras del delegado territorial de Salud en la provincia, Carlos Bautista.

SERVICIOS MÍNIMOS

La Consejería de Salud y Consumo ha fijado ya el 100% de servicios mínimos en las Urgencias y el 30% de las consultas. De tal forma, en aquellos centros en los que en un turno solo esté previsto un profesional, este se mantendrá. En aquellos en los que se cuente con tres sanitarios, los servicios mínimos serán cubiertos por un profesional. En aquellos en los que haya tres o más pediatras, uno de ellos será incluido entre el personal designado como servicio mínimo.

Según comunicó este martes, esta planificación está orientada a “preservar la esencialidad del servicio que se presta en el ámbito sanitario, puesto que la no fijación de los mismos podría causar unos perjuicios notablemente superiores al objetivo que se pretende alcanzar con la huelga, ya que se puede poner en peligro la salud e, incluso, en algunos casos, la vida de las personas que se atienden en los mismos, dada la vulnerabilidad de las mismas”.

A juicio de Bernal, estos servicios mínimos complican el seguimiento de la huelga, por lo que es probable, asegura, que el número de paros de este miércoles “no sea muy representativo”.

“Lo más probable es que no haya un gran seguimiento, pero no porque los compañeros no estén motivados, sino por los servicios mínimos, pero eso no importa, porque seguiremos convocando más”, afirma.

Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), la situación de la sanidad y los recortes en la misma son la principal preocupación para únicamente el 2,9% de los andaluces. Sin embargo, el pasado 25 de marzo, las mareas blancas en defensa de la sanidad pública lograron sacaron a la calle a unos 50.000 andaluces, según cifras oficiales. Solo Málaga fueron unos 7.000.

Sigue los temas que te interesan