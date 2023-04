El nuevo POT de la Costa del Sol Occidental: dibuja el tren a Marbella, libera el peaje y convierte la A-7 en bulevar

La histórica apuesta de la Junta de Andalucía por ordenar el crecimiento de la Costa del Sol Occidental mediante uno de los llamados planes de ordenación territorial (POT) renace después de que que a finales de 2015, el Tribunal Supremo anulase en su integridad el planeamiento que hasta este momento había estado en vigor, aduciendo para ello la falta de contestación a algunas alegaciones formuladas en el procedimiento y a la ausencia de un informe sobre impacto por razón de género.

El fallo judicial tumbó el documento estratégico autonómico y obligó a la Administración regional a retomar la redacción del citado documento. Una tarea para la que fue contratado, en septiembre de 2016, el urbanista Manuel González Fustegueras.

Y en el largo procedimiento previo a su aprobación definitiva y entrada en vigor, la Consejería de Fomento acaba de abrir formalmente el periodo de información pública de la versión preliminar de POT de la Costa del Sol, así como el Estudio Ambiental Estratégico. El plazo marcado en el anuncio recogido este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía es de 45 días.

Dado el hito que ello supone, es de relevancia poner el foco en el contenido del trabajo de González Fustegueras, en la que cobran especial importancia todo lo relacionado con las infraestructuras en materia de comunicación.

Viaducto de la autopista de la Costa del Sol.

En este punto, es de relevancia incidir en que aunque se mantiene como necesidad la conexión ferroviaria del litoral occidental, desaparece el concepto original del conocido como Tren Litoral, que incluía un modelo capaz de ofrecer "Cercanías exprés, ómnibus y AVE/Larga Distancia o altas prestaciones".

Ahora se menciona la mejora de la red de cercanías y "su extensión a todos los municipios litorales del ámbito", favoreciendo la complementariedad de esta red ferroviaria con el resto de los modos y articulando la Costa del Sol Occidental con el Corredor Mediterráneo Europeo y la red ferroviaria de Alta Velocidad a través de la capital provincial.

"En base a estos objetivos, la red ferroviaria quedaría constituida, de un lado, por la actual línea de cercanía C-1, que une Fuengirola con Málaga, así como por la alternativa por la que definitivamente se opte por parte del Ministerio de Fomento para conectar por tren los municipios litorales del ámbito con Fuengirola", se dice textualmente en el borrador.

El documento tiene fecha de diciembre de 2020. Asimismo, se menciona la posible extensión de la Alta Velocidad ferroviaria desde Málaga capital a la Costa del Sol Occidental, "en el marco de las previsiones del Ministerio de Fomento".

Transformación de la A-7

En materia de carreteras, la propuesta más relevante es la de plantear la liberación del peaje de la autopista de la Costa del Sol, considerada como el principal itinerario de conexión con el resto de Andalucía y el país.

Una primera acción, cuya competencia corresponde al Gobierno central, a la que se suma la generación de una mayor permeabilidad de esta vía de alta capacidad "mediante la construcción de nuevos puntos de salida o bien mediante vías intermedias paralelas, que canalicen los flujos desde las salidas existentes". De manera precisa, el equipo redactor señala siete nuevos enlaces: Casares, Benahavís, Istán, Hospital de la Costa del Sol, Elviria, Cala de Mijas y Las Lagunas.

Otra de las necesidades detectadas pasan por la conversión en vías de altas capacidades de la A-397, que conecta la costa con Ronda y las provincias de Cádiz y Sevilla, así como de la A-355, que enlaza con la A-357 en el Valle del Guadalhorce.

Se habla igualmente de la mejora de la funcionalidad de la A-387, de Fuengirola a Alhaurín el Grande, y de la A-368, de Mijas a Torremolinos por Benalmádena; asimismo se insiste en mejorar las condiciones de servicio de la A-377, de Manilva a Gaucín, y la MA-8301, de Estepona a Jubrique.

Imagen de archivo de un tren de Cercanías en Málaga. EP

En este mismo apartado de actuaciones viarias, es de resaltar el planteamiento que se hace en el borrador del POT de la Costa del Sol Occidental de convertir la A-7 a su paso por esta zona en Bulevar Metropolitano, "de configuración multimodal y diseño urbano, y con la introducción de una plataforma reservada capaz de albergar un sistema de transporte público colectivo interurbano de alta capacidad y frecuencia".

"Se trata, en definitiva de alterar el carácter y funcionalidad que ha tenido

históricamente esta arteria viaria, al objeto de favorecer la vertebración de la

'salpicadura territorial' causada por la suburbanización turística del litoral, a través

de una gestión eficiente de la movilidad que facilite su reconceptuación como un

itinerario cívico principal de la ciudad lineal del litoral de la Costa del Sol Occidental", se recoge.

Una idea que viene de antiguo, ya que en 2014 la Junta de Andalucía puso en marcha un estudio que desarrollaba un itinerario exclusivo de 40 kilómetros de longitud sobre el que discurriría un BHLS (Bus with a High Level of Service), que no es otra cosa que un autobús de gran tamaño, capaz de transportar un importante número de viajeros cada hora y con frecuencia alta.

Este bulevar tendría "funciones principales de conexión" de los municipios interiores con la costa mediante la A-7103, acceso a Ojén desde la A-355; la A-7176, acceso a Istán desde la A-7; la A-7175, acceso a Benahavís desde la A-7; la A-7150, acceso a Casares desde la A-377, y la MA-8300, acceso a Casares desde la A-7.

"Para todas ellas se proponen mejoras de las condiciones de servicio, previsión de espacios para modos no motorizados e instalación de miradores paisajísticos permitan la visión de los puntos notables del paisaje", se destaca en el documento.

Apuesta por intercambiadores

La propuesta recoge también la delimitación de un número importante de nodos de transportes e intercambiadores, concebidos como instalaciones diseñadas para realizar el embarque-desembarque o el intercambio entre modos de transporte diferentes.

Los urbanistas delimitan equipamientos de primer orden, "sobre la extensión de la línea de cercanía C-1", incluyendo los ya existentes en Fuengirola (Carvajal, Torreblanca, Los Boliches y la Estación término de Fuengirola), y 13 nuevos en el Hipódromo de Mijas, la Cala de Mijas, Cabopino, Elviria, Hospital de la Costa del Sol, Marbella-La Bajadilla, Palacio de Congresos de Marbella, Holanducía, San Pedro de Alcántara, Guadalmina, Guadalmansa, Arroyo del Padrón y el Palacio de Congresos de Estepona.

A todos ellos hay que sumar otros de segundo orden, asociados al Bulevar Metropolitano: Castillo de Fuengirola; El Faro; Torrenueva; Calahonda; La Reserva; Las Chapas; Río Real; Camino de Pescadores; Marbella-Centro Histórico; Belón Luna; Nagüeles; Mezquita; Saladillo; Arroyo de La Cala; El Velerín; Avda. España-Avda. Andalucía; San Lorenzo-Juan Carlos 1; Puerto de Estepona; Las Camelias; La Gaspara; Arroyo Vaquero; Buenas Noches; Bahía de Casares; y San Luis de Sabinillas.

