Las mejores imágenes de la espectacular Gala Más In en el teatro del Soho

El mayor evento inclusivo de Europa sobrepasa todas las expectativas. Con un lleno total en el Teatro del Soho Caixabank de Málaga, el público vibró de emoción ante el talento de medio centenar de artistas, con y sin discapacidad, que ofrecieron un espectáculo al más alto nivel en la tarde de ayer martes.

La Gala cuenta con la colaboración de Fundación La Caixa, Área de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, EPAM y Vueling.

Artistas con diversidad funcional de todas las disciplinas han tenido la oportunidad de demostrar que la discapacidad puede ser sinónimo de talento, compromiso y esfuerzo. Dirigidos por el maestro Oriol Saña, la tarde fue sorprendiendo, poco a poco con las actuaciones de: Rubén Roldán e Iván Pérez nos adentraban en el arte del Parkour, Rubén es un joven malagueño que, a pesar de tener una sola pierna, sus acrobacia dejaron sin habla a los asistentes, Jana Ginesta, oboísta con autismo, Ana Urrejola, bailarina con discapacidad visual y María José Moya, bailarina con discapacidad física, desataron los aplausos del público con la interpretación de My Way de Frank Sinatra. Joel Bueno junto a su padre Jordi Bueno, toca el eyeharp, una actuación que demuestra que el arte y la tecnología, pueden hacer milagros. Han participado otros músicos como: Pol Oñate (pianista con discapacidad visual), Ester Sanmartin (violinista con discapacidad auditiva) y Lucia Sanguino (contrabajista con síndrome de down).

El fin de fiesta llegaba con Pascal Kleiman, DJ con discapacidad física, acompañado por Andrea Zamora, pianista con discapacidad visual, Antonio Belmonte, al contrabajo, Eric Díaz al violonchelo, Jana Ginesta al oboe, becados Superarte y otros músicos del Conservatorio Superior del Liceo dirigidos por Oriol Saña, director artístico de la Fundación Grupo Sifo. Todos ellos pusieron al público en pie con la versión más electrónica de la conocida pieza Take On Me.

Sigue los temas que te interesan