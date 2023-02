Sara García visita Málaga: "Todo lo que he hecho en mi vida no lo hice para ser astronauta"

Dice la astronauta y biotecnóloga Sara García que "a veces los sueños se hacen realidad", y en su caso por partida doble: investiga un fármaco eficaz contra el cáncer mientras espera que la Agencia Espacial Europea (ESA) le llame a filas para participar en su primera misión en el espacio.



Esta joven leonesa de 34 años fue escogida el pasado año entre casi 23.000 aspirantes para ser miembro de la ESA, junto a otras 16 personas, tras superar pruebas técnicas, psicológicas, de inteligencia y de salud durante dieciocho meses de proceso.



García es ahora astronauta de reserva de la ESA y confía en que en un futuro próximo pueda participar en una misión que repercuta "en beneficio de España, Europa o el mundo", centrándose en "temas de biomedicina en microgravedad", según explica en una entrevista con EFE.



Para debutar como astronauta, García debe tener antes asignada una misión y prepararse para ello con un entrenamiento de "entre 3 y 6 años" de supervivencia, tareas técnicas, mecánica orbital, física, aprendizaje de ruso y una formación adicional en distintas agencias espaciales internacionales.



"Lo más difícil quizá es que haya una oportunidad de vuelo, pero una vez ocurra, con las ganas y la determinación que tengo, no se me va a poner nada por delante", asegura.



Desde pequeña, García ha tenido claro que quería dedicarse a la ciencia por su "curiosidad innata" y su interés en "aportar un beneficio a la sociedad", y reconoce que se planteó ser astronauta en su infancia, aunque no lo consideró una "opción realista", puesto que ni siquiera "sabía qué pasos tenía que dar" para conseguirlo.



"¿Qué niño o qué niña no ha soñado alguna vez con ser astronauta?", apunta García, que aconseja a aquellos que quieren seguir sus pasos a "perseguir lo que les motive y les haga felices, sin tener miedo a explorar, cometer errores y cambiar de rumbo, porque a veces los sueños se pueden hacer realidad".



Actualmente, la también investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) forma parte del equipo del prestigioso doctor Mariano Barbacid que busca fármacos para reducir el tamaño de los tumores de cáncer de pulmón y de páncreas.



"Mi trabajo se centra en aislar la proteína RAF1 para resolver su estructura y promover su degradación" para que funcione como "diana terapéutica", ya que ésta transmite señales a los oncogenes KRAS, responsables de la cuarta parte de los tumores humanos.



"Si reproduce lo que hemos observado en modelos animales modificados genéticamente, en principio, conseguiría reducir el tamaño de estos tumores", revela.



Por ahora, el equipo ha cubierto la fase de descubrimiento y la preclínica, pero todavía tiene muchas pruebas a realizar, tanto en células como en ratones, antes de demostrar que el fármaco funciona y que se puede aplicar a ensayos clínicos.



"Yo abogo más por una medicina personalizada" que permita "elegir un tratamiento óptimo más allá de las terapias dirigidas", aunque ésta, e incluso la inmunoterapia, que "a día de hoy está teniendo muy buenos resultados, especialmente en cáncer de pulmón, son buenas alternativas", señala García.



La científica ha compartido los avances de la investigación en la que trabaja con el público malagueño en el marco de una charla organizada por la Universidad de Málaga titulada "RAF1 al descubierto: un paso clave para crear nuevos fármacos contra el cáncer de pulmón".



En un futuro, García espera hallar un fármaco que "realmente pueda funcionar" en la lucha contra el cáncer y continuar su carrera espacial con una misión vinculada a su campo de estudio.



"Todo lo que he hecho en mi vida no lo hice para ser astronauta, pero todos y cada uno de los pasos que he dado me han servido para convertirme en ello, porque me he dejado llevar por la curiosidad, por el deseo de explorar y por la aventura", concluye.

Sigue los temas que te interesan