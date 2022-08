Evasión y victoria: planes alternativos para escapar de la Feria de Málaga

Este año sí nos montaremos en la noria del Real, si no preferimos escapar de la Feria. F.M.R. Málaga

Se dice que todo lo bueno se hace esperar. Pero hay eventos y citas como la Feria de Málaga que también se hacen de rogar, aunque sea por obra y magia de una pandemia mundial. Por increíble que pueda parecer, la última gran fiesta veraniega de la provincia se celebró el pasado 2019.

Dos años de sequía en los que a muchos de nosotros, gracias al Señor, se nos ha pasado el mono de Cartojal y, como los buenos exalgo que sobreviven a sus adiciones, lucharemos 24 horas más por no volver a caer en el vicio.

No obstante, escapar de la Feria de Málaga, como comprar Ibuprofeno, no es fácil: hay muchas personas que, por ejemplo, se ven obligados a pisar el Centro o el Real empujados por el grupo de iguales, los compañeros de trabajo o por los chalados del box (que no se han matado a levantar pesas durante todo el año para dejarse la camiseta puesta, claro).

Si bien es cierto que hay quien por extraños motivos y traumas (que no vamos a juzgar aquí) se siente atraigo por la Feria de Málaga, listaremos unas cuantas opciones por si alguien quiere quemar un último cartucho para tratar de persuadir a sus amistades de no ir al mayor despiporre que el ser humano ha conocido desde Gomorra (dos años sin festejos mayores…).

En cualquier caso, suerte y al toro: aquí te dejamos un plan para cada día que dura la Feria de Málaga.

¡Que Dios nos pille confesados!

Visita la Cueva de Nerja con Tito de 'Verano azul'

Bueno, arrancamos el listado con un plan muy freak: visitar la Cueva de Nerja con Miguel Joven, el actor que hacía de Tito en la legendaria serie de 'Verano azul'.

Miguel Joven sabe mucho de la Cueva de Nerja y de 'Verano azul'. Cueva de Nerja

No sabemos si te hará un vídeo para tus redes sociales gritando que Chanquete la ha diñado, pero sí te acompañará por la cavidad contando algunos de sus secretos mejor guardados (los de la Cueva).

Autocine a tutiplén

Los del Autocine Málaga Metrovacesa no tenían otra cosa que robarnos el titular de este artículo, pero aquí no somos rencorosos y les seguimos dando bombo.

El público vivirá una noche al estilo de la película 'Grease'.

Así, durante la semana de Feria, este Autocine cambia los volantes y la Romería por un plan un poco más fresquito: el de Rita's X Underwater. La mejor fiesta de música electrónica con Eagles & Butterfliues, German Brigante, Thimble y muchos pinchadiscos más este sábado 13.

Además, vuelve el ciclo de cine clásico mañana domingo 14 y una completa programación para el resto de la semana.

Hazte una vía ferrata

Una buena evasión implica, casi siempre, saltar por una ventana o tirarse por un barranco abajo. Así que, ¿qué mejor para ello que lanzarse de cabeza a alguna de las vías ferratas que podemos encontrar en la provincia de Málaga? Las hay por todas partes y bien lejos de la Feria de marras.

Las vías ferratas malagueñas nos enseñarán lugares emblemáticos desde otro punto de vista. Diputación de Málaga

Y las hay de todos los tipos y para todos los niveles: para expertos, principiantes y para los más pequeños y sus familias. En ellas nos deslizaremos por tirolinas y nos balancearemos en las alturas por puentes tibetanos y de mono haciendo, pues eso, el mono.

Visita un yacimiento arqueológico

Si todo el mundo está en la Feria de Málaga, nadie estará visitando yacimientos arqueológicos, por ejemplos los romanos, en el resto de la provincia.

Las termas de las Bóvedas en Marbella siguen siendo imponentes. Diputación de Málaga

Vale, sí, es lógico que la gente se lo esté pasando pipa en lugar de estar contemplado con asombrado pasmo los restos del pasado malagueño, pero, hey, cada cual tiene su afición y preferencia.

Recorre la Ruta de la Pasa

Si se te ha olvidado que en Málaga hay una Ruta de la Pasa es que la Ruta de la Pasa es para ti: te hace falta comer rabillos de pasas.

La industria de la pasa sigue bien viva en la provincia. Sabor a Málaga

Esta especial senda nos llevará por los pueblos de Totalán, Comares, Cútar, El Borge, Almáchar y Moclinejo al tiempo que descubrimos un humilde manjar que ha configurado la realidad histórica y presente de nuestra tierra.

Una de museos singulares

Insistimos: hay quien prefiere irse a cualquier otra parte antes que bajar a la Feria donde las niñas van con las bragas en la mano, según Teresa Porras.

El Carromato de Max no está esperando en Mijas Pueblo. F. M. R.

Y si para ello hay que visitar un museo singular, se visita. Algo que el territorio tiene a espuertas: desde galerías dedicadas a la gastronomía hasta colecciones donde lo más pequeño se hace fuerte.

Refréscate en una playa de interior

Vale que los pantanos están bajo mínimos, pero todavía tienen un poco de agua donde refrescarnos sin tener que escuchar a toda máquina Paquito el Chocolatero (música del infierno que sonará el día de mi funeral).

La playa de interior de Ardales cuenta con una bandera azul por su calidad.

Porque si eres de esos que prefieren lugares más tranquilos lo tuyo son las no-playas y las piscinas naturales que la provincia atesora en su interior. Espacios por descubrir que cada vez atraen a más personas, pero que escapan todavía del gran hacinamiento del que adolecen las playas malagueña.

Quédate en casa

Parece increíble, pero los seres humanos también podemos quedarnos en casa disfrutando del solaz y la paz de nuestros humildes hogares sin tener que estar haciendo planes constantemente.

Y en nuestra casa hay multitud de opciones: limpiarla de una vez por todas, ver una película en alguna de las miles plataforma que compartimos con nuestros cuñados, escoger el próximo libro que nos vamos a dejar sin leer en la mesita de noche, hacer hielo para no desesperarnos cuando vayamos al supermercado y sólo nos dejen comprar una bolsa al día...

