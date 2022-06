Planes que cualquier candidato debería hacer en Málaga durante la jornada de reflexión

Poco se puede hacer para tratar de convencer al personal para que vote por uno este 19 de junio tan decisivo para Andalucía. Como cualquier otra jornada electoral, ésta es muy importante para la comunidad (¡quizás la que más!… hasta que llegue la siguiente, por supuesto) y hay muchísimo en juego: si no se vota bien el Fin del Mundo nos podría alcanzar, o lo que es lo mismo y a la vez peor: que no salgan los nuestros.

En cualquier caso, dramatismos varios aparte, esta jornada de reflexión en la que, suponemos, habrá algún que otro que sí se devanará los sesos sin poder escoger a quién le cede sus poderes de ciudadano, supone un buen día para que los candidatos se lancen a poner en práctica algún plan específico malagueño.

Oh, ya sabemos que hay quien parte con ventaja en cuanto a cosas marcadas en una lista y hechas: no por nada Nuria Rodríguez se ha pateado, en tacones, para más señas, los 103 municipios malagueños como delegada de Turismo de la Junta de Andalucía. Una Joan Appleseed que en lugar de semillas de manzana ha querido plantar la idea de que cada localidad ha de ofrecer lo mejor de cada casa al visitante.

Pero, bueno, todavía algo se podría hacer para que la balanza caiga donde mejor nos convenga, y aunque hoy no se puede hacer campaña, sí se puede:

Tirarse por la tirolina más larga de Andalucía

Acaba de celebrar su primer añito, y si alguno de los candidatos a las andaluzas todavía no la ha probado tal vez hoy es el momento apropiado. ¿Qué mejor para mostrar compromiso que lanzarse de este artilugio enclavado en Alhaurín de la Torre?

La impresionante tirolina de Sunview Park Adventure mide más de un kilómetro: en concreto, 1.350 metros en los que nuestros políticos podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en el aire. Si mantienen durante todo el trayecto sus profesionales sonrisas, se les quedará la cara risueña de por vida.

Que el 19J gane el mejor candidato. O el más rápido... SunviewPark

Según los promotores de este ingenio que promete quitarnos el miedo a montarnos en un avión es la segunda tirolina más larga de España, y la más larga de Andalucía, y está a 210 metros sobre el nivel del mar, con un desnivel de 100 metros entre la salida y la llegada.

Lo cual permite que hacer el Superman en Alhaurín de la Torre sea muy fácil, al tiempo que los aspirantes puedan desgranar a voz en cuello sus soluciones para el problema del empleo juvenil en Andalucía.

Limpiar las pintadas del río Guadalmedina

También, en lugar de lanzarse al vació como el que se lanza a una campaña electoral de la que puede salir mal parado, nuestros candidatos se pueden pasar por el no-río Guadalmedina para, de una vez por todas, borrar las pintadas que lo jalonan.

Un cubito y un trapito y, hala, a limpiar pintadas. F.M.R.

Que el Guadalmedina es un atentado estético en cualquiera de sus formas, no se le escapa a nadie. Hay quien incluso sale a correr por su cauce imaginándose que se encuentra en una ciudad posapocalíptica de un futuro en el que la suciedad y lo chabacano dominan la tierra.

Ojalá el proyecto para convertirlo en un parque fluvial salga adelante pero, mientras, que se le vaya dando una manita de pintura no estaría mal porque es que está hecho unos zorros con tanto artista manco del espray.

Un paseo en globo

La cuestión del Guadalmedina y su transformación en otra cosa (en lo que sea, pero, venga, vamos a hacer algo ya con él), es sólo uno de los asuntos que quedan por desarrollar en Málaga. Porque son cuantiosas las promessas, cuestiones y planes que quedan por sacar adelante. Pero ¿cómo conocer cada uno de ellos? Pues es bien sencillo: sobrevolando la provincia en globo para observar en directo y desde el aire qué queda por hacer.

A algunos en esta vida sólo les falta montar el globo. Gloventosur

Nada mejor que un tranquilo paseo en globo aerostático para que nuestros candidatos vayan apuntando en una libretita (porque si no, se les olvida) qué falta aquí, qué falta allí, qué me piden en aquel municipio dejado de la mano de Dios…

A lo peor los apuntes se les caen de las manos desde las alturas, pero ¿y lo bien que se lo habrán pasado, y lo fresquito?

Aprender a hacer torrijas

Íbamos a decir que un candidato comprometido se tiene que meter de vez en cuando entre pecho y espalda un buen camperito, pero eso, la verdad, está más repetido que, bueno, una comparsa carnavalera, que vista una, vistas todas.

Un torrijazo es lo mejor que hay para mantener la línea.

Luego habíamos pensando que aprender a hacer espetos en nuestra casa también es una buena idea (al menos en principio, luego ya se vería cómo acaba oliendo la casa…), pero, claro, si vamos a aprender a hacer algo este año en Andalucía es, sin lugar a dudas, unas torrijas. Porque ¿qué hay más andaluz que saber hacer torrijas? ¡Todos los andaluces sabemos prepararlas! Al igual que todos somos graciosos, chispeantes y agradables y siempre estamos deseando salir de farra.

Visitar una biblioteca

Haya paz, que aquí no se está llamando iletrado a nadie. Simplemente que, como los aspirantes políticos no han parado de hablar desde que comenzara la campaña electoral (y mucho antes), pues hemos pensado que pasar un día entero en una biblioteca, o un museo, donde hablar está mal visto, les vendrá bien como descanso a sus cuerdas vocales. Porque a partir de mañana, pase lo que pase, si ganan o pierden, no dejarán de hablar y hablar y hablar. Después de todo, en eso se basa ser político, ¿no?

Aunque también pueden ir a ver The Hole X, ¿por qué no?

Un plan extra para los vencedores

Las encuestas han informado sobre lo que muchos ya saben, incluso la de Tezanos, que ya es decir. Por eso, los que se saben vencedores tal vez deberían emplear esta jornada de reflexión (el nombre de la jornada se las trae) para pasar el día con sus familiares y amigos a los que no podrán ver tanto porque estarán trabajando duramente para acabar con los males endémicos de la comunidad. Esos problemas cuya soluciones conocen muy bien y que van a poner en marcha ipso facto en el momento en el que ocupen, o sigan ocupando, los carguitos que los andaluces han tenido a bien concederles.

Coda

Como escribimos, puede que Nuria Rodríguez ya haya hecho todos y cada uno de estos planes, no lo sabemos, pero debemos tener en cuenta que siempre queda algo en el tintero de qué hacer en la provincia de Málaga para cualquiera que quiera demostrar que es más malagueño que nadie.

