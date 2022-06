Los tres sitios favoritos de Dani García para comer por menos de 20 euros en Marbella

¿Un sitio en el que comer bien por menos de 20 euros? Cualquiera al que le hagan esa pregunta sabría seleccionar su top tres de establecimientos en los que disfrutar mucho y gastar poco. El chef malagueño Dani García, en el programa La sartén por el mango, de cadena SER, ha dado a conocer cuál es su particular podio de bares y restaurantes en el que estos condicionantes convergen en un mismo punto: el placer por la gastronomía y la buena compañía junto a los amigos.

De esta forma, García ha subrayado que en el centro de Marbella se dan cita varios sitios que le "apasionan". Comenzando por el desayuno, la comida más importante del día, el cocinero destaca el Bar Fiesta: "Se encuentra en el mercado del municipio. Allí hacen el mejor mollete de carne mechada que he probado. Lo pienso y salivo. Vivo demasiado el mundo de la gastronomía", bromea.

Precisamente, son esos plazos castizos y con sabores autóctonos los que convierten a la Costa del Sol en un lugar único: "Eso no lo encuentro en Tokio. (Cuando voy) lo echo de menos. Me flipa Tokio, pero al cuarto o quinto día hay mucho umami en mi boca. No me puedo comer un mollete, pero acabo pidiendo una pizza porque necesito algo occidental, algo que rebaje esos niveles que pueden llegar a ser excesivos".

El segundo sitio por el que se decanta es la Churrería Marbella, en la plaza de las ranas: "Son los mejores que he visto en mi vida, casi de alta cocina", apostilla. Esta creación, que en Madrid serían considerados porras son "crujientes por fuera y súper aéreos por dentro". "Los he comido hasta de dieta y bien. No son nada grasientos, sino súper agradables. Los churros menos calóricos gracias a la técnica", explica.

Eso sí, su disfrute también tiene una serie de reglas. Y es que según expone el chef, no deberían mejorarse en ninguna bebida: "Odio el chocolate con churros, debería desaparecer, aunque la gente lo hace", comenta. Para este manjar, Dani García opta por el azúcar como mejor acompañamiento.

Cierra la lista Taberna La Niña del Pisto, done sirven "las mejores berenjenas fritas que te puedas comer" y el mejor salmorejo. Tal es su éxito que hasta el afamado chef reconoció que él imita su preparación.

Una marca de éxito

Actualmente, el Grupo Dani García incluye los restaurantes BiBo (Marbella, Madrid, Tarifa, Doha y Londres), Lobito de Mar (Marbella, Madrid y Doha), Dani Brasserie en el Hotel Four Seassons Madrid y Leña (Marbella y Madrid).

Además, el chef traduce su pasión por la alta gastronomía, las brasas y la hospitalidad en Smoked Room, un espacio único y exclusivo, donde la brasa y el humo son los pilares de la propuesta. Un concepto innovador que, con tan solo seis meses de vida, ha logrado entrar en la guía Michelin 2022 con dos estrellas, todo un hito de la gastronomía.

