Fali 'El Pájaro' por fin podrá descansar en paz: "Fue malo solamente con él mismo"

"Fali 'El Pájaro' fue malo solamente con él mismo. Con el resto fue una maravillosa persona", asegura Jesús, que regenta el bar El Cerrillo, en Cruz de Humilladero (Málaga). 'El Pájaro' falleció el 19 de marzo, en total silencio, "sin molestar a nadie".

Juan Rafael Sánchez, más conocido como Fali, no tenía familia ni recursos. Los últimos años de su vida fueron un tanto complicados con las adicciones y, los amigos eran lo poco que le quedaba. Jesús y Francisco José, otro conocido de Fali, aseguran que este siempre trataba de ayudar a la gente del barrio y que le encantaba jugar con los niños "de aquí para allá".

Llevaba un tiempo viviendo en el campo, pero volvía a Cruz de Humilladero al menos una vez al mes, cuando se reencontraba con sus amigos. Si algo caracterizaba a este hombre, que tenía unos sesenta años, ese era su sentido del humor. "Siempre tenía su mano tendida para lo que hiciera falta, al igual que su sonrisa y sus bromas", expresan los que le conocían.

Cuando la noticia de la muerte de Fali llegó al bar de Jesús, que solía frecuentar 'El Pájaro', todo se enmudeció. Había pasado ya un mes de su muerte cuando los vecinos fueron conscientes de ella. El cuerpo de Fali llevaba desde el día de su fallecimiento en el Instituto de Medicina Legal de Málaga a la espera de que alguien lo reclamara.

"Decidimos que no podía quedarse allí para después acabar en una fosa común. No podía ser, no se lo merecía. Así que propusimos recaudar fondos para conseguir los 1.800 euros, que se necesitan para la sepultura, y que así descanse en paz de una vez", cuenta Jesús.

En un fin de semana, el bar de Jesús logró reunir casi la mitad del dinero que necesitaban. Cada vecino que conocía a Fali llegaba al bar con el donativo que podía permitirse. "Tiene mérito, porque han ayudado a la causa personas a las que precisamente no les sobraba el dinero. Algunas me aseguraban que cuando cobraran a principios de mes darían otro poquito para ayudar a Fali", cuenta Jesús.

Por su parte, Francisco José Olea, administrador de la página de Facebook 'Vecinos de Cruz de Humilladero' publicaba este martes la iniciativa, que ha acabado llegando incluso al Ayuntamiento de Málaga, quien ha asegurado que se hará cargo, finalmente, de la totalidad del sepelio. Por ello, el dinero recaudado va a ser devuelto a los vecinos que habían ayudado a la causa.

Esta noticia ha sido celebrada por los amigos de Fali, que creen que todo el mundo merece un descanso en paz."Me ha llamado personalmente Gemma del Corral, que ha sido muy simpática y servicial. Nos ha asegurado que no nos preocupemos y que el Ayuntamiento se hará cargo de la incineración, como Fali quería", cuenta Jesús, de El Cerrillo, muy emocionado, porque pese a la dureza del asunto, "la respuesta del barrio ha sido muy bonita y el Ayuntamiento ha respondido rápido".

La concejala ha asegurado a este periódico que "en cuanto hemos tenido conocimiento de la situación por redes y Jacobo Florido, que es del barrio, les hemos llamado para informarles de hacernos cargo del sepelio". Según Del Corral, Parcemasa cuenta con un servicio de beneficencia para estos casos. "Los pobres no lo sabían y llamaron a Parcemasa preguntando por el coste sin contar el caso concreto. Nosotros encantados de ayudar a este hombre al que tanto querían en el barrio", relata.

También se ha puesto en contacto con Jesús Federico Souvirón, director gerente de Parcemasa, que le ha tendido su mano. "No buscábamos hacerle un homenaje ni mucho menos, sino lo mínimo que merecen todas las personas, que pudiera descansar, como amigos que somos de Fali. Nadie debería acabar en una fosa común olvidado como si nada", zanjan.

