La nueva ruta del bacalao: sitios de Málaga donde comer durante la Cuaresma

Si no te gusta el bacalao, las recetas de Cuaresma no son para ti.

Si te has criado en una casa donde los viernes de Cuaresma la carne es anatema, y no le has cogido asco al bacalao, ni siquiera después de que tu madre te pusiera por delante un plato de magro con tomate, y no fuera magro, sino bacalao, este artículo es para ti.

Para empezar, todas las recetas típicas de Semana Santa y Cuaresma parece que lleven ese pescado: este es su gran momento. El resto del año, la gente normal ni se acerca.

Así, exceptuando algunas excepciones como las torrijas y la leche frita, el resto, puede llevar bacalao: tortillitas de bacalao, potajes de vigilia con garbanzos, bacalao y espinacas, acelgas o tagarninas, buñuelos de bacalao, albóndigas de bacalao, calamares rellenos de bacalao con salsa de almendras, ajobacalao, bacalao encebollado, bacalao al pil-pil, pimientos del piquillo con bacalao… Nada, que no hay escapatoria.

Pero, como escribimos, si eres de los que flipan con el bacalao en todas sus formas y las tradicionales recetas de Cuaresma y Semana Santa te vuelven loco, adelante, hazte la nueva y molona ruta del bacalao por estos bares y restaurantes de Málaga. ¡Te toparás en ella con los notas más peritas de la provincia!

Las Merchanas

Que sepamos, en Málaga hay tres Merchanas: Las Merchanas, Las Merchanas 2 y Taberna Cofrade Las Merchanas II. El más veterano es el de calle Mosquera, pero todos están consagrados a la Semana Santa y a su riqueza gastronómica.

Las tres Merchanas ofrecen lo mejor del recetario semanasantero cada día del año.

Sus cartas son muy variadas y el resto del año se pueden disfrutar, claro, de platos típicos y tradicionales de la Semana de Pasión. Pero es en esta época cuando más sentido tiene comer bacalao en las formas que ya hemos repasado (y alguna otra que de seguro nos hemos olvidado en el tintero), y dejar pasar sus famosas croquetas de jamón.

Y para ello Las Merchanas son la opción perfecta si, además, eres muy entusiasta de las marchas procesionales puestas en bucle a lo C. Tangana.

Nerva

El Bar Nerva se caracteriza por cuidar la esencia de las tradiciones, ya sean los verdiales, ya sea la Semana Santa. Por ello, para sus artífices la Semana de Pasión representa una de las festividades más bonitas porque pueden ofrecer el sabor a rito de su cocina de Cuaresma.

Ya es casi Semana Santa y en Nerva llevan dos años esperándolo.

Así que si pasas por la calle Cristo de la Epidemia y te llega un olorcillo muy rico a cuchareteo de vigilia o a arroz con leche no lo dudes y entra a degustar alguno de sus menús especiales para estas fechas.

Mesón Las Cofradías

El Mesón Las Cofradías se localiza en una de las esquinas de la plaza Enrique García-Herrera… ¿Qué?, ni les suena el nombre, ¿verdad? Es que Enrique García-Herrera es la denominación real de la plaza de Camas (en Málaga son muy de cambiar los nombres a todo).

El Mesón Las Cofradías es también un pequeño museo de las cofradías malagueñas.

En fin, por su parte, el Mesón Las Cofradías no se llama así por casualidad, sino que en él priman las recetas semanasanteras y de Cuaresma. Un local que, además de ofrecer las recetas tradicionales que corresponden a la época, es un pequeño museo dedicado a esta liturgia tan nuestra donde podremos degustas sus famosas torrijas con miel.

Entre Varales

Entre Varales es otro local que no deja lugar a dudas sobre qué podemos encontrar en su interior: un ambiente cofrade/capillita que no deja indiferente a nadie.

Entre Varales está abierto a todo aquel que sepa apreciar la buena gastronomía.

Las cofradías malagueñas tienen un hueco en este bar que da el do de pecho de la tradición culinaria durante la Semana Santa y la Cuaresma, con una carta muy cuidada en todos los aspectos. Pero, si eres los que pasan un poco del asunto de no comer carne, en este restaurante, como en el resto, te podrás llenar hasta arriba de tocino.

Todo Alhaurín El Grande

Si los bares y restaurantes malagueños donde comer platos tradicionales de esta fecha te saben a poco, puedes acercarte a Alhaurín El Grande para ponerte las botas de bacalao. Esta localidad es uno de los municipios de la provincia con mayor fervor (su Semana Santa ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía), y en la Semana de Pasión demuestra la importancia que tiene para sus vecinos esta tradición.

Por ello, no es de extrañar que entre sus fronteras se haya desarrollado el encuentro Tapeando en Cuaresma que ha ofrecido los mejores platos de esta época tan esperada y especial. El encuentro ya ha tenido lugar, pero los locales participantes que, son muchos, tienen platos específicos de esta temporada en su carta.

Los verdes y los moraos de Alhaurín El Grande sí que saben disfrutar de la Semana Santa.

Además, la cosa no acaba aquí, ya que la localidad ha programado las jornadas gastronómicas Sabor de la Semana Santa. Estas citas se centran en su repostería y cocina típica y cuentan con una guía para visitar los mejores locales de la Semana Santa alhaurina, con una veintena de establecimientos que ofrecen sus mayores tesoros: las recetas tradicionales que se consumen entre procesión y procesión y, a veces, dentro de la propia procesión. Así que, si no eres de los verdes ni de los morados, puedes ir tranquilo sin mirar en qué sitio de Alhaurín El Grande te metes para comerte una buena torrija.

