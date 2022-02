Málaga tiene a una de las 22 mujeres de España que se llaman Andalucía: "Nos representa mucho"

Los 16 de julio las Cármenes celebran su día. El 13 de junio lo hacen las Antonias. Y el 28 de febrero, las Andalucías. Porque sí, en España hay 22 mujeres que se llaman Andalucía, aunque no sea un nombre demasiado común. Una de ellas es de Málaga, nació justo después del confinamiento y no se ha perdido ninguna de las fiestas de su tierra que se han celebrado desde que nació.

Andalucía es hija de Alicia y Juanlu, una malagueña y un gaditano que, como todos los padres, en el ecuador del embarazo comenzaron a pensar qué nombre era el ideal para su pequeña que venía en camino. Juanlu lo tenía claro, él quería que el nombre elegido fuera Lucía. Sin embargo, Alicia quería que el nombre empezara por la letra 'A', porque le encanta su grafía. Pensó que el nombre ideal era Adriana. "Lucía era bonito, pero muy típico", dice la mamá.

La familia Leal Roja. E.E

No terminaban de decidirse. Amantes de los carnavales tanto de Cádiz como de Málaga, donde Juanlu dirige la comparsa 'Los Patronos' (que este año ha sido primer premio en su modalidad, en febrero de 2020), antes del confinamiento, se encontraban viendo el concurso de agrupaciones de canto de Cádiz en la televisión cuando de repente salió un anuncio promocionando Andalucía.

"En él salía una mujer embarazada que le contaba a su hija todo lo que tenía la tierra donde iba a nacer, una tierra de cultivo, de mar, de tradiciones... Y al final salieron unas letras de colores donde ponía 'Andalucía'", cuenta. En ese momento, Juanlu la miró y le propuso ponerle a la pequeña el nombre de Andalucía.

"Al principio no me entraba en la cabeza. Tenía claro que iba a llamarse Adriana. Pero al final pensé que por qué no. Si hay Áfricas, Belenes, Américas o incluso niños que se llaman Israel... ¿por qué no iba a ponerle Andalucía?", relata.

Juanlu y Andalucía. E.E

Además, les representaba mucho. Adoran los carnavales, se desviven por la Semana Santa y tampoco se pierden el Rocío. Se tiran el año, cuando las circunstancias lo permiten, de un lado para otro disfrutando de las tradiciones andaluzas. "El día de la Magna flipó. Se pone a llamar a la virgen loca de contento. Yo diría que le gusta más la Semana Santa que el carnaval incluso", reconoce.

Pese a ello, se dieron un tiempo para pensarlo, pero se dio cuenta de que cada día le gustaba más cómo sonaba. Su único miedo era que se pudieran reír de ella cuando creciera por tener un nombre fuera de lo habitual. "Al final pensamos que en el caso de que cuando sea mayor no le guste o no se sienta cómoda con él puede llamarse Lucía, porque al final, como quería su padre, lo lleva en el nombre", explica.

Andalucía con su colgante en forma de pito y su camiseta de carnaval. E.E

Los abuelos en un principio pensaron que estaban locos, pero ya se han acostumbrado. Cuando alguien les preguntan sobre el nombre de su hija por la calle, siempre reciben un "¿Andalucía?" como respuesta. Cuando nació, el 28 de junio de 2020, no había enfermera del Materno que no pasara por su planta para conocerla. "Qué nombre más bonito", le decían.

Nació aquel 28 de junio, justo tres meses de ese Día de Andalucía. "Es el Día del Orgullo LGTBI, lo que me parece precioso", dice su mamá, que sin quererlo vinculó aún más a su pequeña con el 28 de febrero. "Su madrina, una persona superespecial para nosotros, nació un 28 de febrero y sus padres iban a ponerle a Andalucía, pero como eran otros tiempos no pudieron. Al final se llamó Macarena, otro nombre muy andaluz", añade entre risas.

"Mi niña es una niña 'pandemial' y se nota. Es muy simpática en su ambiente, en casa o en la guardería. Cuando la sacas de ahí, cambia. Se pone muy seria y a llamarme. Por eso me extrañó que cuando salió este carnaval con los Trollsparsistas aguantara y bailara, porque ella por el momento en el que ha nacido no había vivido esto", dice.

Andalucía con los Trollsparsistas. E.E

La mamá de Andalucía bromea, además, hasta sobre sus apellidos, que le van genial con su nombre: Andalucía Leal Roja. "Buscábamos un nombre largo para sus apellidos cortitos y al final le fue que ni pintado", zanja.

