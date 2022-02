Doña Sofía visitará las instalaciones de Bancosol en Málaga este lunes: "Para nosotros es un día histórico"

La reina emérita visitará el próximo lunes, 14 de febrero, las instalaciones de la sede de Bancosol, situadas en la calle Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, del Polígono Industrial Trévenez.

Su Majestad la reina doña Sofía, presidenta ejecutiva de la Fundación Reina Sofía, ha promovido, a través de la misma, dicho encuentro con motivo de su implicación y colaboración con los bancos de alimentos de toda España a fin de conocer de cerca la realidad de nuestra asociación y funcionamiento en un momento tan delicado socialmente.

Diego Vázquez, presidente de Bancosol, asegura que el banco de alimentos considera que el lunes "va a ser un día histórico y alegre". "Y no es un orgullo solo para nosotros, sino para toda Málaga. Bancosol somos todos, desde el que ayuda con lo que puede hasta los medios o las empresas. Entre todos conseguimos que Bancosol funcione y es un honor tener a su Majestad en nuestras instalaciones", asegura Vázquez a EL ESPAÑOL de Málaga.

La Fundación Reina Sofía supone un apoyo "esencial" para el banco de alimentos de Málaga. La conexión de ambas entidades es continua anualmente desde 2015. La Fundación de la emérita dona entre 20.000 y 30.000 litros de leche anuales.

El presidente de esta entidad solidaria ve la visita de la reina emérita como un plus de motivación para seguir trabajando y luchando por los 53.419 usuarios que atienden desde el banco de alimentos. De ellos, 19.922 son niños. Unos números que han crecido a un ritmo incesante.

"Han sido dos años muy complicados para todos. La Covid llegó y nos sorprendió a todos, incluidos nosotros. Los primeros meses fueron a cuerpo descubierto", reconoce el presidente de la entidad, que no ha dejado de trabajar junto a su equipo en ningún momento de la pandemia. "Vimos que no podíamos parar mientras que había gente que pasaba hambre. No podíamos quedarnos en casa. abríamos diariamente", añade.

Llegaron a tener "picos de 58.000 personas" en los peores momentos de la pandemia ya que las administraciones se desbordaron pidiendo ayuda de emergencia. "Ya ni mirábamos el tema burocrático. Nos dimos cuenta que era el momento de ayudar, de hacer acciones, no de estar atentos a qué asociación estaba dada de alta y cuál no", sostiene.

Sin embargo, parece que la pandemia también ha sacado la parte más solidaria de los malagueños. En 2020, Bancosol cerró con más de 6.600.000 de kilos alimentos repartidos, lo que creían "todo un récord". Sin embargo, en 2021 lo rompieron con 7 millones repartidos.

Reinserción laboral y educación

Además del reparto de alimentos, Bancosol también trabaja en la reinserción laboral (desde que empezaron han conseguido que más de ochocientas personas logren conseguir un empleo) y la educación, dos aspectos que les preocupan mucho. Desde Bancosol están ofreciendo talleres en institutos en una campaña llamada 'Despilfarro 0'.

"Más del 40% se despilfarran en los hogares, tenemos que entrar en ese tema, porque la educación es fundamental. Los niños, desde pequeños tienen que trabajar los valores de la solidaridad y el respeto", explica Vázquez, que asegura que estos talleres acaban cumpliendo función porque "los niños se van con la mentalidad de que hay que darle un buen vistazo a la nevera para comprobar las caducidades y tratar de consumir todo lo que se pueda tirando lo mínimo sin comprar compulsivamente".

