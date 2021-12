Noelia Losada: "La cabalgata de Reyes la veía por la tele, mis padres trabajaban"

Noelia Losada (Madrid, 1976), es concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga. Es, actualmente, la única concejal de Ciudadanos en la Casona del Parque y es también la responsable del Distrito 11, Teatinos.

Abogada de profesión, Losada recuerda la Navidad de su infancia y su juventud: partidos de NBA en la mañana del 25 y chuches en la mañana de Reyes por sus buenas notas:

Bajar a ver las luces… ¿Le provoca mucho agobio, o no le falta ni el paseo por los puestos del Parque? ¿Qué le ha parecido el alumbrado este año?

Trabajo en el centro de Málaga y he visto tanto las luces como los puestos… Creo que amenizan las fiestas, inducen a mejorar el estado de ánimo pero hay que ofrecer ocio navideño fuera del centro para que no colapse. Eso es lo que he intentado yo como concejal de Cultura, ofrecer conciertos y teatro infantil en los distritos.

¿Málaga o Vigo? ¿Qué opina sobre esa competición navideña?

No creo que se deba entrar en competiciones. Cada ciudad debe tener su identidad propia.

¿Una tradición familiar que nunca faltará en cada Navidad?

Ver un partido de NBA y pedir pizza Papa John’s la noche del 25 en casa de mi madre.

La Lotería de Navidad… ¿Es de echarla por si toca algo o es de los que opina que es el impuesto de los tontos?

Yo sólo juego a la lotería en Navidad… Me parece una excusa preciosa para compartir una ilusión con la familia.

Nochevieja, Nochebuena o Reyes ¿Qué prefiere?

Pues no puedo elegir, ¡me encantan los tres días!

¿Es de los que se atraganta con las uvas? Háblenos sobre su Nochevieja… ¿Macrofiesta de etiqueta, fiesta con los amigos o quedada familiar?

Me gustan las uvas grandes y crujientes, así que mi familia compra dos tipos distintos para los que se atragantan. Cenamos en familia, pero aunque sea en una casa, siempre nos arreglamos mucho.

¿Cuál es el plato que nunca faltará en su durante los días navideños?

Soy alérgica al marisco (aunque me encanta) así que en Navidad ¡lo paso fatal porque la mesa está llena!

¿Y ese villancico que es imperdonable pasar de largo?

La marimorena porque siempre lo cantaba mi abuelo.

¿Era de ir a ver la Cabalgata de Reyes? ¿Por qué zona solía verla? Si tiene alguna anécdota de recuerdo en ella cuéntenosla.

La tenía que ver siempre por la tv. Mis padres trabajaban esa tarde, pero no tengo traumas, ¡eh!

¿Cuál fue el mejor regalo de Reyes de su infancia? ¿Por qué?

Un diario, porque gustaba escribir.

¿Y ese que los Reyes se dejaron por el camino y nunca llegó?

Un juego de memoria que se llama Simón. Creo que todavía se vende.

De niña, ¿los Reyes Magos le traían carbón o chucherías? ¿Era usted buen estudiante y un niño/niña responsable?

Chuches siempre, fui una niña muy buena. Siempre saqué muy buenas notas y era superresponsable.

Sigue los temas que te interesan