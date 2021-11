El legado de Karl Lagerfeld, más vivo que nunca a través de sus villas de lujo en Marbella.

"¿Por qué debería parar de trabajar? Si lo hago, moriré y si muero, todo acabará", decía el diseñador de moda Karl Lagerfeld durante sus años de vida. Sin embargo, no sabía que tras aquel 19 de febrero de 2019, día en el que falleció debido a un cáncer de páncreas, comenzaría a trabajar más que nunca a través de las manos de su equipo, que se ha encargado de dejar su legado en lo más alto manteniendo ese espíritu que tenía el diseñador, que adoraba reinventarse para no caer en el aburrimiento.

Así, el último paso de la marca de Lagerfeld ha sido la colaboración con la promotora Sierra Blanca y con el estudio inmobiliario The One Atelier, con los que han diseñado un proyecto de cinco villas en Marbella totalmente exclusivas donde se mantiene totalmente la esencia Lagerfeld: la creatividad y 'la contradicción' del modisto se reflejan tanto en el diseño de interiores como en la elección de los materiales de la fachada o incluso los jardines de cada una de las casas.

Según Righi, el CEO de Karl Lagerfeld, el ingeniero Andrea Boschetti llegó al proyecto con las ideas claras sobre el conocimiento que tenía el modisto por la arquitectura. De hecho, la directora de imagen de la marca, y gran amiga de Lagerfeld, Caroline Lebar, asegura que una de las señas más llamativas del proyecto es que la fachada lleva una parte cubierta por espejos. Lagerfeld adoraba decorar con espejos su casa, especialmente de forma redonda.

Otro de los guiños al diseñador viene dado por la existencia de librerías en cada una de las villas. En la maqueta, de hecho, se puede ver cómo han planteado que algunas paredes de las villas cuenten con estos muebles que ocuparán toda la pared, como le gustaba al modisto, que acumuló a lo largo de su vida miles de libros que colocaba en una peculiar posición. El propio Lagerfeld se autodenominaba como "una víctima de los libros".

La imagen de la maqueta y de la librería real de Lagerfeld. E.E/A.Rosado

Asimismo, el propio arquitecto cuenta que la pasión que Lagerfeld tenía por la fotografía ha sido primordial para diseñar las ventanas modulares que se colocarán estratégicamente para enmarcar las vistas como cuando se mira a través del visor del objetivo de una cámara.

Otro detalle curioso está en la puerta principal de cada casa, que en principio lleva la silueta del logo de la marca, el perfil del diseñador. Cada comprador podrá decidir sobre si quiere mantenerla o no. Sobre ello, Carlos Rodríguez, de Sierra Blanca, explica lo siguiente: "Al final la compra de esta casa es como la compra de un Ferrari. No te planteas que quiten el caballo que identifica que es un Ferrari. Pues en este caso igual, no creo que quieran quitar este tipo de cosas exclusivas que identifican a Karl Lagerfeld"

Durante la presentación de las villas, celebrada el pasado jueves en la sede de Lagerfeld en la Rue Saint Guillaume en París, Caroline Lebar expresaba que a través de estas viviendas vamos a poder visualizar "la contradicción" e incluso "la locura" de las creaciones de Lagerfeld.

Materiales ligeros y en mayor medida, reciclables. Los tres más predominantes: terrazo blanco y negro, como un guiño a los dos colores más predominantes en sus colecciones e incluso en su vida, con su habitual atuendo; por otro lado, madera de color claro y, por último, baldosas de tipo espejo, hechas de cerámica y acabadas con polvo de oro blanco, lo que hará que brillen muchísimo.

Los materiales que se usarán en el proyecto. Alba Rosado

Siguiendo con las curiosidades, las villas tienen características diferentes unas de las otras más allá de la diferencia de tamaño (las parcelas oscilarán entre 1.400 y 2.500 metros cuadrados, y las viviendas, entre 500 y 900 metros cuadrados —660, 695, 705, 805 y 845 metros cuadrados). Cada una conforma una serie de figuras, si lo vemos desde un plano cenital. Así, los ángulos que tienen estas estructuras no son casualidad. Se han usado patrones que Lagerfeld solía usar en vida para crear sus prendas.

Y si algo había que le gustase más a Lagerfeld esos eran los jardines. Las villas cuentan con unos muy cuidados y que serán estudiados a la perfección. El proyecto contará con el trabajo de arquitectos paisajistas encargados de mezclar colores y aromas tomando como inspiración los jardines más visitados por el propio Karl Lagerfeld.

Este desarrollo paisajista tendrá una transversalidad a lo largo y ancho de toda la urbanización de lujo, acentuándose en algunas zonas privadas clave, como una hoguera al aire libre, zonas para el retiro y la meditación y espacios para comer.

Mientras tanto, la planta baja de cada vivienda será transparente con el objetivo de eliminar los límites visuales entre el interior y la zona natural circundante, abriéndose así cada estancia al paisaje infinito.

