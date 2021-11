Superar el duelo: el Grupo de Apoyo Psicológico de Parcemasa dispone de unas guías de ayuda

Desde que la pandemia llegó a nuestra vida son muchos los hogares malagueños que han perdido a alguno de sus miembros. Muchos de ellos no pudieron ni despedirse. Otros lo hicieron, pero tras ello comenzó el confinamiento y la soledad de la casa se les venía encima.

Nadie está preparado para la muerte de la persona que queremos, pero por desgracia, ocurre. Así, el Grupo de Apoyo Psicológico de Parcemasa ha creado unas guías para afrontar el duelo adaptadas a diferentes perfiles y situaciones, siendo una de ellas, como decíamos, el fallecimiento de una persona por Covid-19, algo muy común en los últimos dos años.

Esta guía no va solo dirigida a aquellas personas que han perdido al ser querido, sino que también ofrece recomendaciones para aquellos que acompañan a la persona que lo ha perdido. Por ejemplo, dan frases tópicas que jamás se deberían decir a una persona que está de luto. Algunas de ellas son "no llores, a él no le gustaría verte llorar" o "el tiempo lo cura todo".

Además, la guía sobre el duelo por caso de Covid-19 también está enfocada a los profesionales, desgastados por el gran esfuerzo realizado en los últimos meses, cuando han visto marcharse a muchos malagueños. Si quieres descargar esta guía puedes hacerlo aquí.

Cuidadores y cuidadoras

Otra guía que han creado va dirigida a los cuidadores. Pasan muchísimas horas con alguien que ya es prácticamente parte de su familia, en el caso de no serlo, y, en ocasiones, suelen vivir de cerca una enfermedad que les puede afectar incluso a ellos psicológicamente por el miedo a perderlos.

A través de esta guía tratan de ayudar al cuidador a retomar su vida y a "aprender a cuidar de sí mismo" no con un plan de actuación estipulado, sino mediante consejos y recomendaciones. Si quieres leer la guía te la dejamos aquí.

Duelo en la infancia: padres, madres y docentes

Si para un adulto es complicado sobrellevar el duelo, para un niño aún más. En la guía se tratan temas sobre cómo contar a un niño el fallecimiento de un familiar, cómo tratar el duelo en el ámbito escolar o qué responder a las preguntas de un niño sobre la muerte. Además, se especifican conceptos en función de la edad madurativa de cada uno de ellos. Si quieres descargar esta guía te la dejamos aquí.

Tercera edad y el duelo

La muerte de un ser querido genera dolor a cualquier edad a la vez que trae consigo una serie de manifestaciones físicas, psicológicas y sociales. Sabemos que el duelo es un proceso doloroso, pero a la vez adaptativo y normal.

Sin embargo, el duelo en la tercera edad adquiere una serie de connotaciones especiales que es importante tener en cuenta, pues estamos ante una persona que ya posee un bagaje vital acumulado de experiencias en pérdidas, desde la jubilación, pérdida de facultades y salud, hasta la muerte de padres, hermanos, hermanas o amistades de toda la vida.

Por ello nace una guía enfocada solo a ellos, donde tratan cómo ayudar desde fuera a un adulto mayor, cómo prever una depresión en la tercera edad o cómo sobrellevar la pérdida de un cónyuge. Así, se aporta toda la información importante sobre la conducta suicida en la tercera edad. Descárgala aquí.

Si prefieres obtener las guías en formato físico, también puedes recogerlas en el Gabinete Psicológico de Parcemasa.

GOAP

Todas las guías se han realizado desde el Grupo de Apoyo Psicológico del Parque Cementerio de Málaga para ayudar a que algo tan difícil como la muerte sea más llevadera para los allegados.

Así, las ha coordinado José Luis Cortés y las autoras son Cristina Fernández, Celia Gómez y Araceli Moreno. El apoyo tecnológico es de Diego Ignacio Cervilla y Miguel Benitez. En caso de querer contactar con el equipo puedes hacerlo a través de goap@parcemasa.es

