Ana Mena, de ser Marisol a cantar delante del Papa Francisco y protagonizar lo nuevo de Netflix

Ana Mena, la malagueña convertida en un auténtico fenómeno musical en Italia, aparecía este lunes en El Hormiguero. La cantante pasa por el mejor momento de su carrera: en el programa confirmó una actuación ante el Papa Francisco y su aparición en lo nuevo de Netflix. Muchos la habréis escuchado porque ha puesto banda sonora a los últimos veranos con Un beso de improviso, A un paso de la luna y Se iluminaba.

La artista cantará en el Vaticano durante una gran velada de Navidad. La llamaron hace muy poco para participar en este evento donde también fue invitado Alejandro Sanz (él lo hizo en 2008). "Me han dicho que podré cantar un villancico, que supongo que será Feliz Navidad, y una de mis canciones. A día de hoy no me lo creo", le contó a Pablo Motos. Para Mena, cantar delante del papa Francisco es "una de las cosas más increíbles" que le podían pasar.

La malagueña también aprovechó su paso por el programa de Antena 3 para anunciar su participación en la nueva serie de Netflix, el thriller Bienvenidos a Edén. La artista compartirá elenco con Amaia Salamanca, Berta Vázquez, Lola Rodríguez y la cantante Belinda. No hay que pasar por alto que tuvo un pequeño papel en La piel que habito de Pedro Almodóvar.

Quién le hubiera dicho a Ana Mena hace 12 años que acabaría triunfando. Natural de Estepona, esta joven hizo sus primeros pinitos en el mundo del espectáculo junto a Abraham Mateo en Menuda Noche donde interpretaron Cuando me Vaya de Melocos. Ese mismo año (2019) le dieron la oportunidad que la catapultaría definitivamente: interpretar el papel de Marisol en una miniserie de Antena 3.

La malagueña ya ganó en 2006 los Premios Veo Veo y más tarde la segunda edición del concurso My Camp Rock de Disney Channel. Tras calar en la audiencia española con Se iluminaba junto al rapero Fred de Palma no ha parado de publicar temas pegadizos con artistas como Omar Montes, Rocco Hunt, el granadino Dellafuente y Federico Rossi, con quien ha lanzado estos días Sol y mar.

