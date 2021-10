20 años desde el primer OT: así ha pasado el tiempo para los triunfitos de Málaga

Pese a que parece que fue ayer cuando la Academia de Operación Triunfo llegaba por primera vez a nuestras casas atravesando nuestras pantallas y corazones, este viernes se cumplían 20 años desde su primera edición.

Un concurso nuevo que llegaba a España para revolucionar el panorama fan de nuestro país. Largas colas para esperar a que "el favorito" les firmara un autógrafo, conciertos multitudinarios y una fama inesperada de la noche a la mañana que aturdió a más de un concursante, puesto que la mayoría eran unos niños.

Tras veinte años, han sido cientos los artistas que han pasado por el programa, del que han prosperado grandes estrellas como Manuel Carrasco, David Bisbal, Aitana o el malagueño Pablo López.

En total, han sido nueve los malagueños que han pasado por las diferentes ediciones del concurso. Hay quien ha triunfado en las listas de éxito, otros siguen luchando en la sombra por lograr su hueco en la industria y, otros han visto un mejor futuro laboral en otros sectores donde tampoco les ha ido mal. Vamos a repasar qué ha sido de cada uno de los triunfitos malagueños.

Nuria Fergó (Nerja) OT 1

La primera triunfita malagueña, concretamente de Nerja, es Nuria Fergó. La artista puso el puntito más "flamenco" a la edición con sus giros en cada canción. Probablemente su actuación más recordada sea 'Noches de Bohemia' junto a su compañero Manu Tenorio. Estuvo en el programa hasta la gala 13.

Desde entonces, la artista ha lanzado cinco álbumes de estudio y más de una veintena de sencillos. De hecho, pronto saldrá su sexto disco, que ha sufrido un retraso por la pandemia. Así, también la hemos podido ver en su faceta como actriz en 'Padre no hay más que uno 2', el filme de Santiago Segura, y en series como 'Servir y proteger'.

Además, a lo largo de 2021 ha estado recorriendo España con una gira íntima a piano y voz. El pasado 18 de septiembre pasó por Antequera y la gira acabará el próximo 18 de diciembre en Alicante.

"Hoy es el día de agradecer a Gestmusic y a Televisión Española por darme la oportunidad que cambió mi vida, lo que ha venido después fue mucho más de lo que nunca pude imaginar", escribía en su cuenta de Instagram este viernes felicitando al programa por su aniversario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA FERGÓ (@nuria_fergo)

Cristie Sánchez (Fuengirola) OT 2

La segunda edición también tuvo a una malagueña entre sus concursantes. Ella es Cristina Sánchez, pero la conocen como Cristie. Tras seis semanas en el programa, la concursante tuvo que decir adiós a la experiencia en la Academia y, tras ello, desapareció del primer plano, musicalmente hablando, tras sacar un disco llamado 'Puro Teatro'. Tras ello, por motivos personales, poco más pudimos saber de ella más allá de verla en alguna ocasión como corista y como vocalista en discotecas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristie "La voz"@antena3 (@cristie_sr)

Así, en 2020, diecisiete años más tarde de OT, la cantante reapareció en la pequeña pantalla en las audiciones a ciegas de La Voz. La malagueña logró, una vez más, ser elegida. Aunque no fue aquella su mejor actuación, donde interpretó All the Man That I Need de Whitney Houston, la de Fuengirola logró que Antonio Orozco y Laura Pausini giraran sus sillones, quedándose al final en el equipo de la italiana porque con Orozco ya había trabajado en alguna ocasión. Llegó a los asaltos.

Pablo López (Fuengirola) OT 6

Pablo López es, probablemente, el malagueño que más trayectoria ha recorrido desde que salió de la Academia, y quizás fue porque quedó como el segundo clasificado en su edición. La historia del programa deja una tradición y una maldición. Los segundos siempre tienen éxito y los primeros, no tanto. Ejemplo de ello es que tanto Bisbal como Aitana, Manuel Carrasco o Pablo López fueron los segundos en sus respectivas ediciones.

El hito más reciente del cantante de Fuengirola es que esta misma semana le han otorgado el Ondas Nacional de la Música. Y, de hecho, lo celebraba subiendo una imagen con Aitana a sus redes sociales ya que ella también recibirá un Ondas.

Esta no creo que sea nuestra mejor foto, lo que sí tenemos es un amor por lo mismo…y un caballito en forma de ondas 😍….enhorabuena compañerita hermosa y enhorabuena a todos los que se han enjaulado en una gira que no olvidaremos jamás , esto es vuestro ! pic.twitter.com/0ALRLHYDtD — Pablo López (@PabloLopezMusic) October 21, 2021

Así, cuando salió de la Academia, donde López nos dio grandes actuaciones como 'Ojos verdes' o 'Mi niña Lola', el malagueño tuvo unos años de silencio. Fue en 2013 cuando volvió a la música con 'Vi', el sencillo que lo devolvió al estrellato. "Vi morir mi sueño, vi como resucitaba", decía la canción en referencia a aquellos años post-OT.

Desde entonces, cuatro álbumes de estudio, tres discos de platino, dos de oro y una nominación a los Grammy Latinos. A todo ello se suman premios Cadena Dial y Los 40 Awards. Así, también ha pasado por la pequeña pantalla como coach en La Voz, donde se ha encontrado con concursantes que habían sido compañeros en OT como Noelia Cano.

Esther Aranda (Málaga) OT 6

Esther Aranda, compañera de edición de López es otro caso de éxito absoluto, pero fuera del mundo de la música. La malagueña se dio cuenta de que la industria musical no era su sitio y se ha convertido en una de las mujeres más influyentes dentro de la hostelería malagueña. Además, aseguró a EL ESPAÑOL que lo que vivió en OT fue un caso de bullying.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Aranda Alonso (@esther.aranda)

En la actualidad lidera Grupo Treinta&tres, que engloba a los restaurantes María Tertulia, La Bernarda y Treinta&tres. Además, este mismo mes ha inaugurado su nueva marca de ropa, El perro y el Olivo, una tienda online dedicada a la moda femenina y a la decoración. Además, es instagrammer. En esta red social Aranda acumula 23.700 seguidores y muestra su vida en familia, sus outfits y trucos de cosmética.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Aranda Alonso (@esther.aranda)

Cristina Rueda (Marbella) OT 7

Cristina Rueda representó a Marbella en la séptima edición con un paso brillante por el concurso. Quedó también séptima en una de esas ediciones en las que el formato ya se estaba quemando en Telecinco y la audiencia no terminaba de responder del todo. Pese a ello, la malagueña realizó grandes actuaciones con esa voz rasgada a sus tan solo dieciséis años.

La malagueña volvió a intentarlo en otro talent en 2013. En La Voz, entró al equipo de Antonio Orozco y también llegó hasta los directos realizando una gran actuación en cada una de las fases.

Tras salir del concurso, llegó al mundo de los musicales e hizo una gira con Antonio Orozco. Se la ha podido ver en ‘Priscilla, Reina del desierto’, 'Hoy no me puedo levantar','Mi hermano es un moderno', '33 el musical' y, este mismo año, ha estrenado 'El Cover' en el 24º Festival de Málaga, una película dirigida por Secun de la Rosa.

Ahora mismo se encuentra realizando 'We will rock you', el musical de Queen. "Interpretar a Ozzy es un sueño hecho realidad y estoy rodeada de un equipo de diez", ha expresado la cantante en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗪𝗲 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗥𝗼𝗰𝗸 𝗬𝗼𝘂 🤘 (@laestacionppio)

Mario Jefferson (Jefferson) (Fuengirola, Málaga) OT 8

Mario Jefferson participó en Operación Triunfo 2011, una edición polémica y especial, ya que desde el final de los cástines hasta la entrada en la Academia pasaron seis meses.

Además, el programa solo duró cinco semanas debido a su cancelación ya que este estaba en horas bajas en la cadena, especialmente por la poca audiencia. Quedó como el tercer clasificado con una de las voces más agudas y peculiares del programa.

Pese al poco tiempo que pudo disfrutar de la experiencia, desde su salida de la Academia Jefferson, ha hecho de todo. Ya de pequeño, hizo dos musicales, Oliver Twist y Peter Pan y, justo ayer recordó sacó un disco hace justo ayer nueve años del que sigue estando "muy orgulloso" porque lo realizó tal y cómo él quiso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario Jefferson 💦🥥 (@mariojefferson)

Además, participó en otros programas de televisión, como Factor X España (antes de entrar en OT) y también apareció hace unos años en Tu Cara me Suena (imitando a Amaia Montero) y llegó al castin final de Factor X Reino Unido.

El joven artista ha sabido utilizar muy bien las redes sociales, especialmente Tik Tok, donde tiene casi medio millón de seguidores gracias a sus vídeos virales, sus covers y sobre todo sus imitaciones. De hecho, los internautas ruegan al programa de Tu Cara me Suena que cuenten con él para próximas ediciones como concursante. Su último sencillo, 'Agua de Coco', ha tenido una gran acogida por parte de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario Jefferson 💦🥥 (@mariojefferson)

Mireya Bravo OT 2017 Alhaurín de la Torre

Formó parte de la edición que supuso el resurgimiento del programa en TVE. Vivió, probablemente, algo parecido a lo que vivieron los chicos de la primera edición. Muchos de sus seguidores creen que su expulsión fue "la más injusta" de todas.

Su primer sencillo, 'Corazón vendío' fue un auténtico hit hace tres años y acumula 2,5 millones de visitas en YouTube. Así, la alhaurina, tras la salida de su primer disco, ha ido encadenando sencillos siendo el último una colaboración con Raoul Vázquez, un compañero de la edición. Se llama 'Pídeme' y lo lanzó hace justo un año.

Desde entonces no se sabe demasiado de ella, solo reapareció en público en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga, donde demostró que fue miss Alhaurín de la Torre por algo derrochando elegancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIREYA BRAVO (@mireyabravo_)

La malagueña tiene mucho potencial, pero algunos problemas con su discográfica hicieron que no pudiera llegar a despegar lo suficiente dentro del panorama musical. Sus fanes esperan que pronto le llegue la oportunidad y vuelva con música nueva.

Marta Sango (Torre del Mar) OT 2018

La penúltima edición de Operación Triunfo vino con dos triunfitas a falta de una. La primera de ellas, de Torre del Mar. Marta Sango llenó la academia de energía con su espíritu ochentero. La malagueña mostró una gran evolución durante todo el programa quedando, finalmente, en séptima posición. Ofreció actuaciones memorables como 'One more time' o 'September'.

Así, la malagueña ha optado por el camino de los musicales gracias a la mano que les tendieron sus profesores de interpretación en la academia, los Javis. La cantante forma parte del elenco de 'La llamada' desde 2019, donde interpreta a Susana Romero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Sango (@martasango)

De igual forma, a finales de 2020 lanzó un sencillo: '¿Qué más quieres de mí?'. En él vemos a una Marta adulta, muy renovada, pero con el alma cañera y ochentera del principio.

Noelia Franco (Málaga) OT 2018

Y la última triunfita (de momento) de la historia del programa es Noelia Franco. Originaria de la capital, la malagueña es, probablemente, una de las voces más potentes de la edición y de la historia, pero el público decidió que fuese la sexta expulsada en 2018 con una de las actuaciones de nominada más redondas de Operación Triunfo, interpretando 'Stone Cold'.

La malagueña ya trabajaba en Gospel It antes de entrar a la Academia, pero desde su salida del talent ha impulsado su carrera en solitario con sencillos como 'En Ruinas', 'Solo uno más', 'Huracanes', y el último hace tan solo unas semanas, acompañada de otro triunfito, Samuel. Se llama 'Lo nuestro' y en él podemos ver a ambos triunfitos muy cómodos dentro de una balada con un ritmo que engancha a todo el que la escucha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de N O E L I A (@soynoeliafranco)

Sigue los temas que te interesan