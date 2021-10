La vuelta a Málaga en 80 restaurantes de comida internacional

Como dice mi madre, cada día hay que comer. Y si tenemos en cuenta que Phileas Fogg, el protagonista de la novela La vuelta al mundo en 80 días, estuvo fuera de casa todo ese tiempo, cada jornada almorzó o cenó en un sitio distinto.

Algo, que el autor del libro, Julio Verne, tuvo que tener muy en cuenta porque los franceses, aparte de chovinistas, son muy de comer: no por nada su gastronomía es bien conocida y apreciada. En Francia, en lugar de gordos, tienen gourmets.

Fogg viajó alrededor del globo de bulla y corriendo para no perder una apuesta y para poder disfrutar de los infinitos manjares que la cocina internacional tiene reservados a un británico que lo más sabroso que ha ingerido en su vida es una anguila de río rellena de col lombarda y queso de tejón.

Sin embargo, nosotros, más afortunados, para paladear la mejor gastronomía llegada de los rincones más insospechados del planeta, tan sólo tenemos que salir a la calle. Porque una de las ventajas de que la provincia de Málaga sea un destino turístico que atrae a extranjeros por doquier es que muchos de estos visitantes se quedan, y la mayoría de los que se instalan, si tienen que trabajar para vivir, montan un restaurante donde ofrecen las especialidades culinarias de su país.

Así, saltando de plato en plato, viajaremos de nación en nación. Y sin prisas, que no somos Phileas Fogg (ni el león antropomórfico Willy Fog de la serie animada, y no vamos a perder el último tren a Siberia, ni tenemos que tomar el globo de las 14:30 a Pakistán.

Degustemos con calma y relax los mejores platos que la diversidad cultural humana ha tenido a bien crear para nuestro solaz en alguno de los 80 restaurantes de comida internacional que a continuación listamos.

¡Viva México, c****!

Empezamos este viaje imaginario a través de la gastronomía escribiendo sobre el Tepito Cantina. Heredero del célebre Tepito de plaza los Mártires, el coqueto y auténtico mexicano que durante años ofreció sus especialidades en plena calle y que triunfó aun sin tener baño propio, el nuevo Tepito Cantina lleva poco tiempo abierto en el número 4 de la calle Gigantes de Málaga, pero ya ha reunido a su alrededor incondicionales y fanáticos de una carta que acoge platos novedosos cada día.

En calle Gigantes de Málaga capital triunfa este mexicano de toda la vida. Tepito Cantina

Pero no es el único restaurante mexicano que podemos encontrar en la provincia de Málaga:

1. El Molcajete Fuengirola.

2. Gallo Marbella.

3. Cantina Canalla Soho Málaga.

4. Cantina Niña Bonita.

5. Revolución Mx Málaga.

6. Cantina El Calambrito.

7. Restaurante Mexicano Tulum.

8. Tex Mex Gringos-Mexican.

9. Kaktux México.

Argentinos donde no parar de hablar

Y donde no parar de comer buena carne al fuego vivo. Si lo tuyo es imaginarte pastoreando en La Pampa, beber decalitros de mate (lo llamaron así porque 'agua abyecta de pantano recalentada' quedaba algo largo) y meterte en el cuerpo un buen trozo de vacío para no sentirte vacío precisamente, ir a un restaurante argentino es el mejor plan.

En Málaga capital, en la calle Beatas del Centro histórico, encontramos el asador El Farolito, un local especializado en gastronomía argentina que no se hubiera saltado ni el ciego Borges: el delicioso olor ya es suficiente reclamo.

Los argentinos no son restaurantes para veganos, pero en su carta, además de vacíos, entrañas, empanadas rellenas y choripanes se pueden encontrar otros platos más respetuosos con la vida animal. Pero, vamos, ir a un argentino para no comer carne, no sé yo…

La parrilla de El Farolito lleva encendida desde hace ya muchos años en calle Beatas . El Farolito

En la provincia de Málaga podemos encontrar una gran selección de estos asadores que nos ofrecerán una buena comida y una larga, larga, larguísima charla con la que seremos psicoanalizados:

1. Pampa Grill.

2. La Marca.

3. El Ombú Empanadas Argentinas.

4. Restaurante Parrilla Cosquin.

5. Hacienda Patagónica Tapas Grill.

De Corea la buena

Los amantes de la comida coreana (de Corea del Sur, la Corea buena; en el norte no son muy de comer) están de enhorabuena porque en Málaga acaba de abrir un nuevo local dedicado a esta gastronomía tan especial que tan pocos restaurantes atesoran. Así, encontramos Woococo 우꼬꼬, en el número 10 de la calle Ramón Franquelo de la capital. Un espacio coqueto que todavía no dispone de terraza, pero que ya ofrece platos típicos en una carta que sus artífices aseguran que se irá renovando periódicamente.

Woococo hace poco que ha abierto sus puertas en Málaga. Woococo

Otros locales coreanos en Málaga (o que sirven platos coreanos) donde te hablarán con acento son:

1. Kimchibowl.

2. Restaurante coreano Chingu.

3. Inari sushi noodles Corea.

4. Restaurante Uri Sushi.

¡Viva Cuba libre!

Ya que la necesidad en Cuba ha apretado durante muchas décadas, los cubanos son unos virtuosos que han dado lugar a lo que ellos llaman los paladares: locales que son pequeños restaurantes privados; negocios familiares establecidos en casas particulares. Uno de esos paladares lo podemos encontrar en el número 84 de la avenida de Málaga de La Cala del Moral.

Llamado sencillamente Paladar Cubano, no está en una casa privada, pero ofrece lo mejor de una gastronomía sabrosa y con fundamento. Un rinconcito coqueto que te transporta inmediatamente a la Habana. Por fortuna, no estaremos allí siendo cubanos ni escuchando un eterno discurso de Fidel.

El Paladar Cubano ofrece una carta repleta de platos sabrosos y contundentes. Paladar Cubano

Aunque los locales de comida cubana en Málaga no abundan, podemos encontrar algunas otras opciones repartidas a lo largo de toda la provincia:

1. Havana Blues.

2. Cuba59, La Casa del Mojito.

3. Cuba Bar.

4. Restaurante Old's Havana.

5. La Bodeguita Cubana.

¡Joroña que joroña!

Del anuncio del yogur griego de Danone sólo nos acordamos los que somos más viejos que la corrupción política, pero nos viene al pelo para recomendar algunos restaurantes de gastronomía griega en Málaga.

Si eres de los que disfrutó con la película Mi gran boda griega, Helas te encantará. En el número 3 de la calle Muro de Puerta Nueva, en la capital, ofrece auténtica cocina griega en pleno centro histórico. Un lugar acogedor repleto de sabores, olores, una decoración nada recargada y agradable música que nos llevará a la auténtica Grecia.

El exterior es sobrio, pero lo bueno está en el interior: comida excelente y decoración excesiva. Merece la pena. Helas

Pero la provincia cuenta con otros locales donde sentirnos como Zorba, al tiempo que disfrutamos de la gastronomía griega. Eso sí, recomendamos encarecidamente no festejar tan deliciosos manjares arrojando los platos al suelo al grito de "¡Opa!": tendremos que pagarlos.

1. La Cocina Chipriota: reseñar que en este local el dueño, al finalizar el ágape, lee la buena fortuna de los comensales en los posos del café. ¡Casi siempre acierta!

2. Restaurante Santorini.

3. The Art of Gyros.

4. El Greek by Parviz.

5. Red Pepper Puerto Banús.

6. Restaurante Katogui Agora.

7. Saloniki.

Comida peruana a ritmo de zampoña

Si te encanta que tu chiquillo toque incesantemente la flauta, Perú, sin lugar a dudas, es tu nación. En Málaga hay locales peruanos en los que poder disfrutar de la cocina nikkei, que es la fusión de las gastronomías peruana y japonesa: uno de los mejores frutos que nos ha regalado la colonización, la globalización, la migración y la mezcolanza en general en la historia. ¡Para que luego digan que el mestizaje no trae nada bueno! ¡Pero si sólo trae cosas geniales, leñe!

Comenzamos recomendado La Pachamama, un gastrobar en calle Beatas de Málaga ciudad donde además de la mejor comida peruana podremos degustar cócteles tradicionales. Pachamama, que en quechua significa "madre tierra", es una deidad inca protectora y proveedora, pero a la cual hay que hacer ofrendas para no cabrearla. Y qué mejor ofrenda que disfrutar de sus bienes.

La cocina peruana está llena de platos repletos de sabor y color. La Pachamama

Las cocinas peruana y nikkei tienen otros exponentes en la provincia de Málaga donde podemos degustar un buen cebiche:

1. Lima 26.

2. Rincón Cynthia Peruano-Cevicheria Peruana.

3. Restaurante Giannino.

4. Restaurante Uni.

5. La Barra Inka.

6. Andino Gastrobar.

7. Buenagueta.

8. Senso Nikkei Fusion.

9. Dynamit.

Donde come el doctor Rajesh Koothrappali

Que la gastronomía india es deliciosa, al tiempo que nos limpia el colon, y que no es para todos los gustos, son verdades incontestables. Pero también que en la provincia, y sobre todo en la Costa del Sol, tiene numerosos locales muy representativos con una extensa tradición. No por nada Málaga es un crisol de culturas (estaba ya tardando en usar esta figura tan manida).

Uno de estos restaurantes indios es The Great India que en la zona de El Perchel de Málaga ofrece siempre novedades, como su chicken masala, en una carta repleta de platos tradicionales que se huelen a kilómetros de distancia.

La comida india es inconfundible y a quien le gusta las especias, le encanta. Balcón de Mijas

Los platos indios combinan verduras, especias y salsas únicas para producir un contundente sabor, que se puede conjugar con el pique para los más valientes, y disfrutar en numerosos locales costasoleños:

1. El Balcón de Mijas.

2. India House Estepona.

3. Jaipur Palace.

4. Mini India Elviria.

5. Masala Aloha.

6. Indian Restaurant Gulzar Marbella.

7. Mum Nerja.

8. Spices Frigiliana.

9. New Spice Village Indian Restaurant.

10. Nahar Mahal-Indian Restaurant Benalmadena.

11. Bombay Grill.

Al rico cuscús

Como cantaba el genio de la lámpara en la película de Disney, aquí el menú lo eliges tú. Pero si lo que te va es lo marroquí o lo árabe en general, sin lugar a dudas estás de suerte porque en el restaurante Al-Yamal nos ofrecen un viaje en el tiempo y el espacio a través de la comida.

Málaga debe muchísimo a la cultura andalusí y zamparnos un buen plato de cordero nos trae recuerdos atávicos (y, a algunos, ardores) que nos conectan con una tradición repleta de especias e historia.

Ya con entrar en el restaurante nos estamos teletransportando a Marruecos. Al-Yamal

Por ello, los restaurantes de comida marroquí tienen una larga tradición en la provincia:

1. Restaurante All Limón.

2. Restaurante Al Jaima.

3. Restaurante Los Delantales.

4. Restaurante Marrakech.

5. La Tanyawia.

6. Azafrán.

7. Tetería Palacio Nazari.

8. Darna Restaurante.

9. El Fogón de la Alhambra.

10. Restaurante Mosaico Málaga.

11: Restaurante Yasmín.

Tailandia especial cinco dólares

Pad thai, som tam, khao pad saparod, kai pad med mamuang, pad siuw… Las especialidades tailandesas tienen nombres que parecen puestos al tuntún y surgidos de golpear un tantán, pero quién es el guapo de decir que no están deliciosas.

Eso sí, los locales tailandeses son muy dados a formar parte de una cadena de restaurantes, por lo que los negocios en Málaga son en la mayoría de los casos franquiciados como Pitaya, PadThaiWok, Tuk Tuk Noodles y Mister Noodles que se reparten por toda la geografía de la provincia. Así, además de saciar nuestra hambre, podemos plantearnos abrir uno de estos restaurantes.

Lo único malo de la cocina tailandesa es que si tienes laringe no puedes pronunciar bien los nombres de sus platos. Pitaya

No obstante, hay también alguna que otra excepción y existen tailandeses que no forman parte de una cadena: Thai Noodles Wok en Málaga capital, es uno de estos sitios donde atiborrarnos de comida tradicional de allende los mares.

En la fusión encontramos la clave

Como hemos referido con respecto a la comida nikkei, la mezcla de estilos y sabores proporciona, en ocasiones, fórmulas estupendas que terminan en una gastronomía completamente nueva. Así, hay dos tipos de cocinas cuya fusión da como resultado platos en los que, cuanto menos, el pique es uno de los protagonistas principales: la india y la mexicana. ¡Órale al baño!

Así, para saber qué se siente si nos metemos el sol en la boca, lo mejor es pasarse por la Cantina India, el restaurante Kp Grill o por el local Tandoori Mex. ¿Y sabéis quién no os dará las gracias por ello? Pues vuestro yo de la mañana siguiente, cuando visite el retrete...

Y regreso al hogar

No estamos seguros de que, después de estar dando vueltas (una sola, en realidad) por el mundo durante 80 días, Phileas Fogg regresara a su Inglaterra natal deseando meterse entre pecho y espalda un "delicioso" plato de fish and chips. Tras probar la cocina de otros países quizá su paladar se había acostumbrado a la comida.

Un buen gazpachuelo para asentarnos el estómago después de tanta comida internacional es lo mejor que hay La Recova

Sin embargo, nosotros, que sí contamos con una gastronomía mediterránea tradicional repleta de opciones y sabores, llegamos a la meta recomendando tres lugares en los que disfrutar de semejante suerte: La Recova donde cuidan al detalle su carta de tapas y donde cada día ofrecen un menú variado y barato (¡qué cosa más auténtica que comer de menú!).

También en La campana se nos ofrecen recetas clásicas en uno de los últimos locales tradicionales que sobreviven en el Centro de Málaga, honor que comparte con el Cortijo de Pepe, un must have gastronómico que hace poco nos dio un buen susto cuando parecía que iba a cerrar sus puertas nada accesibles para siempre. ¡Eso no se hace, hombre ya!

