La residencia de Vélez de los dos ancianos muertos en un accidente de ascensor asegura que pasó la inspección

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LO ESENCIAL Las claves Dos ancianos han fallecido y cuatro permanecen en estado grave en la UCI tras el desplome de un ascensor en la residencia Seniors de Vélez-Málaga. El centro afirma que el ascensor había superado su última revisión por un Organismo de Control Autorizado y que el sistema fue renovado en 2023. La Policía Nacional y la Consejería de Salud han iniciado investigaciones para esclarecer las causas del accidente en el elevador. La residencia ha habilitado apoyo psicológico para residentes, familias y trabajadores, y ha adaptado los desplazamientos internos.

La residencia Seniors de Vélez-Málaga sostiene que el ascensor cuyo accidente ha costado la vida a dos de sus residentes había superado su última inspección. Así lo recoge el comunicado que la dirección del centro ha difundido a los medios este jueves, menos de 24 horas después del siniestro.

Según la documentación de la que dispone la residencia, el elevador estaba inscrito en el Registro de Aparatos Elevadores (RAE) y obtuvo un resultado favorable en la última revisión realizada por un Organismo de Control Autorizado (OCA). El centro añade que todo su sistema de ascensores fue renovado en 2023.

El ascensor tenía capacidad para 15 personas. En su interior viajaban seis residentes cuando se produjo el accidente, sobre las 20.30 horas del miércoles. Según ha informado la Policía Nacional, el ascensor sufrió un desplome desde una segunda planta hasta la subterránea, en el -1.

La dirección confirma en su escrito la muerte de dos de ellos. Una mujer de 82 años falleció el miércoles en el Hospital Comarcal de la Axarquía y un hombre de 91 murió durante la noche. Los otros cuatro residentes resultaron heridos y siguen recibiendo atención hospitalaria. De hecho, se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado grave.

La dirección y la plantilla de la residencia se declaran “profundamente conmocionados y afectados por esta tragedia”. En el comunicado trasladan sus condolencias a las familias y allegados de los fallecidos y su apoyo a los heridos y a sus familiares.

El centro explica que los afectados recibieron atención inmediata por parte de sus trabajadores antes de la llegada de los servicios de emergencia y del traslado al hospital. La dirección asegura que mantiene un contacto estrecho con las familias de los heridos y sigue de cerca la evolución de su estado de salud.

Así, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Agentes de Policía Judicial y Científica se encuentran practicando diligencias de investigación. La residencia afirma que colabora “plenamente” con las autoridades para saber qué ocurrió.

Tras el siniestro, el centro ha adoptado medidas para garantizar la seguridad de los demás residentes y la continuidad de su atención. La organización de los cuidados y de los desplazamientos dentro del edificio se ha adaptado a la nueva situación.

La residencia también ha puesto en marcha un dispositivo de apoyo psicológico para residentes, familias y profesionales del centro. La dirección se ha comprometido a comunicar cualquier nueva información confirmada cuando corresponda, respetando el desarrollo de la investigación.

La residencia Seniors, es privada con algunas plazas concertadas por la Junta de Andalucía y cuenta con 200 plazas para personas dependientes mayores de 65 años. Salud también está inspeccionando los hechos.