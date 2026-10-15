Dos detenidos y una investigada por cultivar 119 plantas de marihuana en una casa rural de Málaga con la luz enganchada

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil ha detenido a dos personas y juzga a una tercera por cultivar marihuana en una vivienda rural de Málaga. Se intervinieron 119 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de maduración, con un peso total aproximado de 40 kilos. Los implicados convivían con la propietaria de la casa y contaban con un enganche ilegal a la red eléctrica para alimentar la plantación. A los acusados se les imputan delitos de cultivo de drogas y defraudación de fluido eléctrico, quedando a disposición judicial.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a una tercera por su presunta implicación en un cultivo de marihuana instalado en una vivienda rural del término municipal de Málaga. Se les atribuyen los delitos de cultivo de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

La casa está en el diseminado La Breña, una zona de la capital que linda con el municipio de Comares. Allí, según ha informado el instituto armado en un comunicado, los agentes encontraron 119 plantas de cannabis sativa de gran tamaño y en avanzado estado de maduración.

El peso de la droga intervenida ronda los 40 kilos. La Guardia Civil sostiene que las plantas estaban a punto de ser distribuidas y que la plantación tendría como destino el tráfico de drogas.

Las pesquisas arrancaron cuando el equipo Roca de la Compañía de Vélez-Málaga, especializado en los delitos que se cometen en explotaciones agrícolas y ganaderas del medio rural, tuvo conocimiento de la existencia del cultivo ilegal.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que los responsables de la plantación convivían con la propietaria de la vivienda. También detectaron un enganche ilegal a una torre de suministro eléctrico, con el que presuntamente obtenían la energía necesaria para mantener la instalación en marcha.

Los dos detenidos y la persona investigada han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente junto con las diligencias instruidas.