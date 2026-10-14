Dimite el alcalde de Vélez-Málaga tras la polémica por la tasa de basura: "No aguanto más insultos ni provocaciones"

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LO ESENCIAL Las claves Jesús Lupiáñez renuncia como alcalde de Vélez-Málaga y concejal tras la tensión y protestas vecinales generadas por la tasa de residuos. El regidor del PP justifica su dimisión afirmando que no aguanta más insultos ni provocaciones en medio del clima de crispación política local. Lupiáñez reingresará a la Junta de Andalucía como funcionario y Jesús María Claros se perfila como su sucesor en el Ayuntamiento. El ya exalcalde defiende sus tres años de gestión, destacando proyectos desbloqueados como la reapertura del Teatro Lope de Vega.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha anunciado este miércoles de manera sorpresiva su renuncia al cargo y a su acta de concejal, después de varios días de reflexión marcados por las protestas ciudadanas y el malestar generado por la tasa de residuos.

El regidor del Partido Popular asegura que se marcha con la "conciencia muy tranquila", aunque reconoce su frustración por no haber encontrado una solución al conflicto fiscal que ha enfrentado al Ayuntamiento con parte de sus vecinos.

"He decidido presentar mi renuncia a la Alcaldía de Vélez-Málaga y, por tanto, también causaré baja con fecha de hoy a mi acta de concejal", ha anunciado. Según ha explicado, este jueves solicitará su reincorporación activa como funcionario de carrera de la Junta de Andalucía.

El alcalde ha justificado su decisión por la situación política que atraviesa el municipio, las protestas vecinales y el clima de confrontación que, a su juicio, se ha instalado en la vida municipal.

"No aguanto más insultos ni provocaciones", ha afirmado durante su comparecencia, en la que ha cargado contra lo que considera una forma de hacer política basada en la crispación, las descalificaciones y el enfrentamiento.

De acuerdo con fuentes consultadas en el seno del Partido Popular, el candidato a suplir a Lupiáñez al frente de la Corporación municipal es Jesús María Claros.

La tasa de residuos, uno de los motivos de su renuncia

El regidor ha reconocido que se marcha con la frustración de no haber sabido explicar a los vecinos el origen y las consecuencias de la tasa de residuos.

Según ha recordado, el tributo responde a una imposición del Gobierno central derivada de una directiva europea, aunque considera que podía haberse trasladado a los ciudadanos de otra manera.

También ha señalado que el plan de ajuste económico del Ayuntamiento ha limitado el margen de maniobra municipal para encontrar una alternativa. "No he podido encontrar una salida a este problema", ha admitido, antes de explicar que, tras escuchar el enfado de los vecinos, ha llegado a la conclusión de que lo mejor era asumir su responsabilidad y dejar paso a otro compañero.

En su intervención, ha defendido que Vélez-Málaga mantiene una presión fiscal inferior a la media de municipios de población similar y ha reivindicado que su gobierno ha evitado que la subida del agua repercuta en los bolsillos de los vecinos, un impacto que ha cifrado en más de tres millones de euros.

Críticas a la crispación política

Más allá de la tasa de residuos, el alcalde ha situado su renuncia en un contexto de deterioro de la convivencia política. Ha denunciado insultos, ataques personales y comportamientos que considera impropios de una institución municipal, y ha acusado a sus adversarios de alimentar la división entre los vecinos.

También ha dirigido críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al dirigente municipal al que ha aludido durante su discurso, al que reprocha trasladar al municipio una política de confrontación permanente.

El alcalde ha asegurado que le ha dolido especialmente el trato dispensado a algunos compañeros de su partido, en particular a las mujeres, y ha censurado expresiones que considera machistas. También ha denunciado que se haya llegado a ridiculizar a familiares de concejales por circunstancias personales delicadas.

"Creo que Vélez-Málaga merece algo muy distinto", ha defendido, reclamando una política basada en los acuerdos, el respeto y la búsqueda de soluciones.

En su despedida, el regidor ha defendido el balance de los más de tres años de gobierno municipal y ha asegurado que el Ayuntamiento ha conseguido desbloquear proyectos que llevaban años pendientes.

Entre las actuaciones que ha destacado figuran la reapertura del Teatro Lope de Vega, las obras del Camino de Torrox, la incorporación de El Trapiche, la Loma del Sapo y La Rabia a la red municipal de abastecimiento de agua potable y las mejoras realizadas en Los Toscanos.