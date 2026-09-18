Vélez-Málaga reduce la tasa de residuos hasta un 95% para familias vulnerables: beneficia a unos 1.000 hogares

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Las claves Generado con IA Vélez-Málaga aplica una reducción del 95% en la tasa de residuos para personas vulnerables, beneficiando a unos 1.000 hogares. La medida alcanza a perceptores de Ingreso Mínimo Vital, Renta Mínima de Inserción de Andalucía, pensiones no contributivas, subsidios y ayudas de emergencia social o familiar. La ordenanza también prevé una reducción del 50% de la cuota para familias numerosas, pudiendo beneficiarse unas 350 familias si cumplen los requisitos. El Ayuntamiento trabaja con comerciantes y empresarios para revisar posibles errores en la aplicación de la tasa de residuos a actividades económicas, incluyendo duplicidades y discrepancias en metros cuadrados.

Hay conflicto en las últimas semanas en Vélez-Málaga por el pago de la tasa de residuos y el Ayuntamiento quiere recordar a los ciudadanos que hay una ordenanza aprobada a través de la cual se reduce el 95% de la cuota a personas vulnerables.

Esta medida beneficia a un millar de hogares de la localidad y se pueden acoger a ella personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, Renta Mínima de Inserción de Andalucía, determinadas pensiones no contributivas, subsidios y ayudas de emergencia social o familiares.

“Estas reducciones no son una medida improvisada ni algo que se haya incorporado ahora. Ya estaban recogidas en la ordenanza fiscal desde su aprobación y forman parte de la forma en la que se diseñó la aplicación de esta tasa en nuestro municipio”, ha indicado el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez.

La ordenanza contempla igualmente una reducción del 50% de la cuota para las familias numerosas, tanto en su modalidad general como especial. Las estimaciones realizadas apuntan a que alrededor de 350 familias podrían acogerse a esta reducción, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

“La ordenanza recoge diferentes circunstancias familiares y sociales y establece reducciones específicas para cada una de ellas. Es importante que los vecinos conozcan que estas posibilidades están contempladas y que pueden acogerse a ellas cuando cumplan los requisitos”, ha explicado Gutiérrez.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga señala que continúa trabajando con comerciantes, autónomos, profesionales y representantes del tejido empresarial para revisar las diferentes situaciones que se están planteando durante la aplicación de la tasa de residuos correspondiente a las actividades económicas.

El Consistorio ya ha mantenido reuniones con asociaciones empresariales y de comerciantes de Vélez-Málaga y Torre del Mar y ha trasladado al Patronato de Recaudación diferentes situaciones que requieren revisión, entre ellas posibles duplicidades derivadas de distintas actividades económicas, discrepancias en los metros cuadrados de determinados establecimientos y otros casos particulares.