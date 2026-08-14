Detenido en Vélez-Málaga un fugitivo alemán reclamado por abusos sexuales a una menor: se escondía en una choza

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Vélez-Málaga a un fugitivo alemán de 39 años reclamado por delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil. El hombre estaba buscado por hechos ocurridos entre septiembre de 2021 y enero de 2022 en Alemania, donde abusó sexualmente de una menor de 13 años. Fue localizado en una choza en la comarca de la Axarquía, donde intentaba pasar desapercibido trabajando en tareas de mantenimiento. El arrestado quedó a disposición judicial y pendiente de su extradición a Alemania para cumplir condena.

La Policía Nacional ha detenido en Vélez-Málaga a un hombre de 39 años reclamado por las autoridades alemanas mediante una Orden Europea de Detención y Entrega por delitos relacionados con la explotación sexual de menores y la pornografía infantil.

El arrestado estaba reclamado por unos hechos que, según recoge la requisitoria alemana, tuvieron lugar entre septiembre de 2021 y enero de 2022 en Alemania y por los que está pendiente de cumplir condena en ese país por abuso sexual agravado de menores.

La investigación para localizarlo se inició después de que los agentes recibieran información, en el marco de la cooperación policial y judicial, sobre la posible presencia en la Costa del Sol de un fugitivo de nacionalidad alemana.

Las pesquisas fueron desarrolladas de forma coordinada por el Grupo de Fugitivos de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial y agentes de la Comisaría Provincial de Málaga.

Las gestiones realizadas dentro de la operación Fugas permitieron confirmar el paradero del reclamado y detenerlo el pasado 11 de agosto en la comarca de la Axarquía.

El fugitivo fue localizado en una choza situada en un paraje del litoral de Vélez-Málaga, donde, según la Policía Nacional, intentaba pasar inadvertido mientras se ganaba la vida realizando trabajos de mantenimiento.

Contactó con una menor de 13 años

De acuerdo con la información recogida en la Orden Europea de Detención y Entrega, el hombre contactó a través de una página web con una menor que tenía 13 años durante el periodo investigado. Según la requisitoria, ambos mantuvieron conversaciones de contenido sexual mediante un chat que posteriormente derivaron en videollamadas de carácter erótico.

La orden de búsqueda añade que el reclamado llegó a mantener actos sexuales con la menor en una pensión de Leipzig, ciudad del estado alemán de Sajonia.

Estos hechos son los que sustentan la reclamación de las autoridades alemanas y la condena que el detenido tiene pendiente de cumplir en su país.

Tras su arresto en Vélez-Málaga, el hombre fue puesto a disposición judicial, quedando a partir de ese momento a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento derivado de la Orden Europea de Detención y Entrega.