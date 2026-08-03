Mango Teen abre en El Ingenio una tienda de más de 300 metros para conquistar al público adolescente

Imagen de la nueva tienda de Mango Teen en El Ingenio de Vélez-Málaga. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA Mango Teen ha abierto una tienda de más de 300 metros cuadrados en el Centro Comercial El Ingenio de Vélez-Málaga, dirigida al público adolescente. Esta apertura refuerza la presencia de Mango en la zona y amplía las opciones de moda juvenil disponibles para los clientes del centro comercial. La llegada de Mango Teen se suma a recientes incorporaciones como Aromas Artesanales, dentro de la estrategia de renovación y crecimiento de El Ingenio. El Ingenio continúa con su plan de ampliación y modernización para ofrecer una experiencia de compra más completa y adaptada a las nuevas demandas del mercado.

El Centro Comercial El Ingenio, en Vélez-Málaga, sigue ampliando su oferta comercial con la incorporación de Mango Teen, la línea de Mango especializada en moda para adolescentes.

La nueva tienda, que cuenta con una superficie de más de 300 metros cuadrados, refuerza la presencia de una de las principales marcas del sector textil y amplía las opciones de compra dirigidas al público más joven.

Con esta apertura, El Ingenio continúa consolidando su posicionamiento como uno de los principales referentes comerciales de la Axarquía, incorporando una enseña que apuesta por las últimas tendencias en moda juvenil sin renunciar al estilo y la calidad que caracterizan a la marca Mango.

La llegada de Mango Teen supone, además, un nuevo reclamo para las familias que visitan el centro comercial, al completar la oferta de una firma con amplia implantación internacional y adaptada a las necesidades de los consumidores adolescentes.

Nuevas incorporaciones

La apertura de Mango Teen se suma a otras incorporaciones recientes, como la de Aromas Artesanales, especializada en perfumería, cosmética y cuidado personal, dentro de la estrategia de renovación y crecimiento impulsada por El Ingenio.

El centro comercial, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, mantiene su hoja de ruta para seguir reforzando su mix comercial mientras avanza en el proyecto de ampliación de sus instalaciones. Este plan permitirá incrementar la superficie comercial e incorporar nuevas marcas y servicios en los próximos años.

En los últimos meses, El Ingenio ha sumado nuevos operadores, ha renovado diversos establecimientos y ha modernizado parte de sus espacios con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra más completa y adaptada a las nuevas demandas de los consumidores.