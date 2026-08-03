23 detenidos y droga preparada para su venta: el balance policial del estreno de Dreambeach en Vélez-Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El festival Dreambeach en Vélez-Málaga terminó con 23 personas detenidas tras un operativo policial especial. De los arrestados, 18 fueron por presuntos delitos de tráfico de drogas y 3 por atentado contra agentes de la autoridad. La policía identificó a 714 personas, revisó 187 vehículos y levantó 188 actas por infracciones, principalmente por posesión de drogas. Se incautaron drogas como Tusi, MDMA y speed, la mayoría preparadas en monodosis para su venta.

El estreno del festival Dreambeach en Vélez-Málaga se ha saldado con 23 personas detenidas durante el operativo especial desplegado por la Policía Nacional.

La mayoría de los arrestos, un total de 18, están relacionados con presuntos delitos contra la salud pública, mientras que otras tres personas fueron detenidas por atentado a agentes de la autoridad y dos más por tener reclamaciones judiciales en vigor.

El balance policial, hecho público este lunes, corresponde al dispositivo desarrollado durante las dos jornadas del evento, celebradas los días 31 de julio y 1 de agosto, en las que miles de personas acudieron al festival de música electrónica.

Para garantizar la seguridad, la Policía Nacional desplegó un operativo integrado por 229 agentes de la Comisaría Local de Vélez-Málaga y de la Comisaría Provincial, con efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo de Atención al Ciudadano, Medios Aéreos y Policía Judicial.

El dispositivo contó además con la colaboración de un agente alemán en el marco del Proyecto Comisarías Europeas.

Del total de arrestados, 18 personas —15 hombres y tres mujeres— fueron detenidas por su presunta implicación en delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Además, dos hombres y una mujer fueron arrestados por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad, mientras que otros dos varones fueron detenidos al constarles órdenes de búsqueda y reclamación judicial.

Más de 700 identificados y 188 actas

Durante el operativo, los agentes identificaron a 714 personas y realizaron controles sobre 187 vehículos en los accesos y el entorno del recinto.

Asimismo, la Policía Nacional levantó 188 actas de aprehensión por infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. De ellas, 166 corresponden a propuestas de sanción por posesión de sustancias estupefacientes y el resto por tenencia de armas.

Según ha informado la Policía, la mayor parte de la droga intervenida estaba distribuida en monodosis preparadas para su venta al menudeo. Entre las sustancias incautadas destacan Tusi, MDMA y speed.

El dispositivo también puso el foco en la prevención de robos y hurtos, uno de los principales riesgos en eventos multitudinarios de este tipo.

Los agentes intensificaron la vigilancia para evitar la sustracción de teléfonos móviles y otros objetos de valor entre los miles de asistentes que se dieron cita en el estreno de Dreambeach en Vélez-Málaga, un festival que reunió durante dos jornadas a algunas de las principales figuras internacionales de la música electrónica.