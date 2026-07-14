Detenido por incendiar hamacas en Torre del Mar: investigan si está tras la oleada de incendios de Vélez-Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Detienen a un hombre de 56 años en Torre del Mar como presunto autor de un intento de incendio en la zona de hamacas del chiringuito La Sirena. La Policía Local investiga si el arrestado está relacionado con otros incendios recientes ocurridos en diferentes puntos de Vélez-Málaga. La rápida intervención policial evitó que las llamas se propagaran en una zona de alta afluencia durante la temporada estival. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia y pide colaboración ciudadana ante la reciente oleada de incendios en el municipio.

La Policía Local de Vélez-Málaga ha abierto una investigación para conocer si el hombre detenido este lunes en Torre del Mar sería el responsable de los distintos incendios registrados en los últimos días en varios puntos del municipio, un extremo que por el momento no ha podido confirmarse y que continúa siendo objeto de investigación.

El detenido, de 56 años y nacionalidad marroquí, fue arrestado en la tarde de ayer como presunto autor de un intento de incendio en la zona de hamacas del chiringuito La Sirena, en Torre del Mar.

La rápida respuesta de los agentes permitió actuar con inmediatez, frustrar el intento y detener al presunto autor antes de que el fuego pudiera propagarse o causar daños de mayor consideración.

La intervención policial evitó que las llamas llegaran a extenderse por la zona de hamacas del chiringuito, uno de los espacios de mayor afluencia de la localidad en plena temporada estival.

Tras la detención, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias y el detenido quedó a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las gestiones para esclarecer si existiría alguna conexión entre este suceso y los demás incendios ocurridos recientemente en el municipio.

Entre los incendios que se han ido produciendo en los últimos días, los más graves ocurrieron el jueves: uno en la zona de la explanada del recinto ferial y otro en el entorno de la Fortaleza, que fueron extinguidos.

Once familias fueron desalojadas preventivamente, aunque no hubo que lamentar daños personales. Más de cien efectivos fueron desplazados para luchar contra las llamas, que revivieron durante el fin de semana con nuevos conatos repartidos por todo el municipio. Algunos de ellos, coches a los que presuntamente se les habría prendido fuego. Si bien, todas las hipótesis siguen abiertas y se están investigando a fondo los hechos.

Intervención decisiva

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, puso en valor la profesionalidad, la eficacia y la capacidad de respuesta demostrada por la Policía Local, cuya intervención resultó decisiva para evitar un incidente de mayor gravedad en una zona de gran afluencia durante el verano.

El Consistorio reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y anunció que continuará reforzando la vigilancia preventiva y la coordinación entre la Policía Local y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de vecinos, visitantes y empresarios del municipio.

El Ayuntamiento hizo asimismo un llamamiento a la colaboración ciudadana para que cualquier conducta sospechosa, o que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas o del entorno, sea comunicada de inmediato a los servicios de emergencia o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, facilitando así una actuación rápida y eficaz.