Vélez-Málaga recuerda a Miguel Ángel Blanco con una ofrenda floral en el Bulevar Verde que lleva su nombre

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Las claves Generado con IA Vélez-Málaga ha rendido homenaje a Miguel Ángel Blanco con una ofrenda floral en el Bulevar Verde que lleva su nombre, al cumplirse 29 años de su asesinato. El alcalde Jesús Lupiáñez y representantes municipales participaron en el acto junto al secretario primero del Parlamento Andaluz, José Ramón Carmona. El homenaje reafirma el compromiso del municipio con la memoria de las víctimas del terrorismo y la defensa de la democracia y la libertad. El Bulevar Verde Miguel Ángel Blanco, inaugurado este año, alberga un monolito escultórico en recuerdo de Blanco y todas las víctimas del terrorismo.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha celebrado en la mañana de este lunes, 13 de julio, un acto institucional de homenaje a Miguel Ángel Blanco con motivo del 29 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha realizado una ofrenda floral, en nombre de toda la Corporación Municipal, junto al monolito situado en el Bulevar Verde Miguel Ángel Blanco, en un emotivo acto que ha contado con la presencia del secretario primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, José Ramón Carmona, así como de miembros de la Corporación Municipal y representantes municipales.

Con este sencillo pero significativo homenaje, el Consistorio ha querido mantener vivo el recuerdo de quien se convirtió en un símbolo de la defensa de la libertad, la convivencia y los valores democráticos, reafirmando el compromiso de Vélez-Málaga con la memoria de todas las víctimas del terrorismo y con la firme condena de cualquier forma de violencia.

Durante el acto se guardó un respetuoso momento de recuerdo ante el monumento dedicado al joven concejal de Ermua, en un espacio concebido para preservar su legado y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de defender la democracia, la paz y la libertad.

José Ramón Carmona dedicó unas palabras en representación del Parlamento Andaluz. “Agradecemos al Ayuntamiento de Vélez-Málaga por el homenaje realizado a la figura de Miguel Ángel Blanco, desde el Parlamento de Andalucía nos sumamos a ello. También queremos enviar un recuerdo a su hermana, Mari Mar Blanco, que nos ha acompañado en muchas ocasiones, y agradecemos su ayuda e implicación”, indicó.

Miguel Ángel Blanco, un símbolo para toda una generación

Miguel Ángel Blanco Garrido fue concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya). El 10 de julio de 1997 fue secuestrado por la organización terrorista ETA, que exigió al Gobierno el acercamiento de los presos de la banda al País Vasco. Tras cumplirse el ultimátum de 48 horas, fue tiroteado y falleció el 13 de julio de 1997.

Su asesinato provocó una movilización ciudadana sin precedentes en toda España, conocida como el "Espíritu de Ermua", que unió a millones de españoles en defensa de la libertad, la democracia y el rechazo al terrorismo.

Desde entonces, Miguel Ángel Blanco permanece como uno de los grandes símbolos de la dignidad de las víctimas y de la resistencia de la sociedad española frente a la violencia terrorista.

Un espacio para la memoria y la convivencia

El Bulevar Verde Miguel Ángel Blanco fue inaugurado este año por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga como un espacio permanente de memoria, reflexión y homenaje. La inauguración contó con la presencia de María del Mar Blanco, hermana del concejal asesinado y presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

En el acceso principal al bulevar se alza un monolito escultórico realizado por el artista local Francisco Martín, una obra concebida para recordar no solo la figura de Miguel Ángel Blanco, sino también a todas las víctimas del terrorismo. Este espacio nació con la vocación de convertirse en un lugar de encuentro, convivencia y defensa de los valores constitucionales, la libertad y la democracia.