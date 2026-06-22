Vélez-Málaga publica los listados provisionales de la adjudicación de 189 viviendas protegidas

Cártel promocional de la adjudicación de las VPO de Vélez-Málaga. Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Vélez-Málaga ha publicado los listados provisionales para la adjudicación de 189 viviendas protegidas en varias zonas del municipio. Las promociones están ubicadas en Valle-Niza, Torre del Mar y Vélez-Málaga, e incluyen cuatro residenciales diferentes. Los solicitantes tienen cinco días hábiles para presentar alegaciones o subsanar documentación antes de los sorteos públicos. La iniciativa responde a la alta demanda de vivienda asequible y busca facilitar el acceso, especialmente a jóvenes y familias.

La Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga (EMVIPSA) continúa trabajando para ampliar la oferta de vivienda protegida en el municipio.

El último paso que han dado ha sido la publicación de los listados provisionales de personas admitidas y excluidas correspondientes a cuatro promociones residenciales que suman un total de 189 viviendas protegidas.

Las actuaciones se localizan en Valle-Niza, Torre del Mar y Vélez-Málaga y forman parte de uno de los mayores procesos de promoción de vivienda protegida impulsados en los últimos años en el municipio, según han informado en un comunicado.

Las promociones incluidas en esta fase son SUP-A-7 Valle-Niza: 105 viviendas protegidas; SUP-T-5 El Águila: 25 viviendas protegidas; SUP-VM-8 Calle Aceituneros: 29 viviendas protegidas; y SUP-VM-39.1 Urbanización Real Bajo: 30 viviendas protegidas.

La publicación de los listados provisionales supone un nuevo avance dentro del procedimiento de adjudicación de estas viviendas, que se desarrollará mediante sorteo público conforme a los principios de igualdad, transparencia y concurrencia recogidos en las bases reguladoras.

Los solicitantes disponen ahora de un plazo de cinco días hábiles para presentar alegaciones o subsanar la documentación necesaria, tras lo cual se aprobarán los listados definitivos que servirán de base para la celebración de los sorteos.

Desde EMVIPSA se destaca la elevada respuesta obtenida en las distintas convocatorias, reflejo de la importante demanda existente de vivienda asequible en el municipio y de la necesidad de seguir impulsando iniciativas que faciliten el acceso a una vivienda digna, especialmente entre jóvenes y familias.

Estas promociones forman parte de la estrategia municipal para incrementar el parque residencial protegido y favorecer nuevas oportunidades de acceso a la vivienda en diferentes núcleos del término municipal, contribuyendo al desarrollo equilibrado del territorio y a la fijación de población.

Los listados provisionales pueden consultarse desde hoy en la página web de EMVIPSA y en el tablón de anuncios de la entidad.