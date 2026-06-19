Vélez-Málaga impulsa su red eléctrica con nuevos centros de transformación

Un momento de la reunión de los expertos.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Endesa sellan una alianza para modernizar la red eléctrica local y optimizar la calidad del suministro. Se instalarán siete nuevos centros de transformación y se reforzarán las redes de baja tensión para estabilizar el flujo energético y reducir fallos técnicos. El acuerdo incluye el soterramiento progresivo del cableado aéreo, beneficiando la estética y seguridad, especialmente en el casco histórico. El consistorio reclama infraestructuras estatales urgentes, ya que la saturación actual limita el desarrollo industrial y la construcción de 4.000 viviendas.

El Ayuntamiento de Vélez Málaga y Endesa Distribución han sellado una alianza estratégica para modernizar la infraestructura eléctrica local.

El acuerdo persigue optimizar la calidad del servicio que llega a hogares, comercios y empresas, potenciando la eficiencia del suministro.

Durante una mesa de trabajo liderada por Celestino Rivas, edil de Urbanismo, y especialistas municipales, se marcaron los proyectos urgentes. Las tareas prioritarias buscan incrementar de forma inmediata el potencial de la red, adecuándola a las demandas vecinales actuales.

La fase inicial contempla implantar siete centros de transformación en los próximos meses. Asimismo, se robustecerán las redes de baja tensión. Estas operaciones estabilizarán el flujo energético y disminuirán los recurrentes fallos técnicos que sufren diversos barrios.

Ambas entidades planifican duplicar estos dispositivos de transformación a medio plazo. Con esto pretenden solucionar problemas de caídas de tensión y escasez de potencia , avanzando hacia un entramado de distribución moderno, preparado para el desarrollo demográfico.

Rivas remarcó que “estamos hablando de actuaciones muy importantes para el presente y el futuro de Vélez-Málaga. Son inversiones que permitirán mejorar la calidad del suministro eléctrico, aumentar la capacidad de la red y ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de nuestros vecinos, comercios y empresas”.

Por otro lado, se acordó el soterramiento paulatino del cableado aéreo para embellecer los espacios públicos y ganar seguridad. Las nuevas obras civiles ya integran canalizaciones subterráneas, una previsión que beneficiará especialmente al casco histórico de la localidad.

Este pacto complementa las exigencias del Consistorio ante el Ministerio para la Transición Ecológica. El Ejecutivo local reclama urgentes infraestructuras estatales, ya que la actual saturación bloquea el desarrollo de áreas industriales y la edificación de 4.000 viviendas.

Al respecto, el alcalde Jesús Lupiáñez argumentó que "nuestro municipio no puede ver frenado su desarrollo por falta de capacidad energética. Necesitamos una red preparada para responder a las necesidades de las familias, de las empresas y de una ciudad que sigue creciendo".