Vélez-Málaga impulsa su evolución territorial con un renovado plan urbanístico

Un momento de la presentación de las líneas de este nuevo plan urbanístico de Vélez Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Vélez-Málaga presenta las directrices del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para adaptar el territorio a las necesidades sociales, habitacionales y económicas. El plan busca mejorar las áreas residenciales, facilitar el acceso inmobiliario a colectivos vulnerables y promover el desarrollo sostenible y ordenado del municipio. La mayor parte de la ciudad consolidada permanecerá sin cambios, mientras que las principales transformaciones urbanísticas se limitarán a zonas específicas de expansión. Los vecinos podrán consultar el borrador del plan entre el 1 de junio y el 31 de julio en el Edificio Municipal, con cita previa.

Celestino Rivas, concejal de Urbanismo de Vélez-Málaga, y Marta Arias, responsable técnica, han expuesto este miércoles las directrices del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) del municipio.

Esta herramienta busca adaptar la superficie veleña a las actuales exigencias sociales, habitacionales y financieras de la localidad.

La estrategia pretende perfeccionar las áreas residenciales, facilitar el acceso inmobiliario para colectivos vulnerables y estimular los sectores productivos. Además, apuesta fuertemente por conservar el medio natural y extender las dotaciones comunitarias públicas.

Según Rivas, el marco normativo surge con una evidente vocación de “desarrollo y potenciación del crecimiento del municipio de un modo ordenado y sostenible”. Todo ello se cimentará aprovechando estratégicamente los recursos de la zona.

Por su parte, Arias puntualizó que esto no conlleva una “afección a todos los ámbitos territoriales, no se trata de una alteración urbanística que repercuta en todos los entornos, sino que en algunos escenarios se implementará un régimen transitorio de desarrollo”.

Los expertos con el plan general de ordenación municipal de Vélez Málaga.

La experta también garantizó que “la mayor parte de la ciudad consolidada existente es asumida pacíficamente en la nueva estructura general”. Las transformaciones más profundas quedarán relegadas “a los suelos de crecimiento urbano”, siempre canalizadas “mediante áreas de transformación urbanística”.

El concejal subrayó el objetivo de forjar “un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica social, económica y urbanística actual, definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y funcionalidad del ciudadano en su día a día”.

Los vecinos tendrán la posibilidad de examinar esta disposición legal entre el 1 de junio y el 31 de julio. La consulta podrá realizarse acudiendo a la primera planta del Edificio Municipal o bien solicitando previamente una cita.