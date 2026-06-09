El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ya tiene presupuesto para 2026: 139 millones de euros

El Pleno que se ha celebrado este martes en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga aprueba el mayor presupuesto de su historia para 2026, con 139 millones de euros. El plan incluye inversiones destacadas como 5 millones para asfaltado, acerado y mejoras en infraestructuras públicas, y la finalización del centro cívico de Benajarafe. Se refuerzan los contratos de limpieza viaria y recogida de residuos, con un aumento del 14,29%, y el de parques y jardines, que sube cerca de 3 millones de euros. El presupuesto destina 20 millones a ayuda a domicilio, dependencia y servicios sociales, además de una partida específica para revitalizar el Centro Histórico.

Vélez-Málaga ya tiene oficialmente un presupuesto para 2026. El Ayuntamiento ha celebrado este martes un pleno extraordinario para dar luz verde a las cuentas que ascienden a 139 millones de euros.

Es el mayor presupuesto municipal de la historia de Vélez-Málaga e incorpora importantes inversiones en la localidad con un total de 18,6 millones de euros.

Entre las más importantes destacan una inversión cercana a los 5 millones de euros para asfaltado, acerado, señalética y mejora de infraestructuras públicas en varias zonas de la localidad.

Por otra parte, se finalizará el centro cívico de Benajarafe, el acerado norte entre Benajarafe y Chilches y un nuevo aparcamiento junto al campo de fútbol.

La adaptación del edificio Mercovélez para albergar la nueva Jefatura de Policía Local, Protección Civil y el Centro de Profesores; mejoras en la Fortaleza de Vélez-Málaga y la ermita de San Sebastián; iniciar el proceso de recepción de 24 urbanizaciones; o la adquisición de terrenos para el futuro recinto ferial del municipio están también contempladas.

“Estas cuentas reflejan el modelo de municipio que queremos construir, con más inversiones, mejores servicios públicos y una gestión seria y responsable pensada para mejorar la vida de nuestros vecinos”, ha afirmado Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez-Málaga.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez, ha subrayado que “el presupuesto garantiza estabilidad económica y capacidad de inversión, permitiendo al Ayuntamiento afrontar proyectos históricos y reforzar al mismo tiempo los servicios esenciales del día a día”.

Otras partidas

El nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos contará con una dotación cercana a los 12 millones de euros, incrementándose un 14,29% respecto al anterior contrato y permitiendo reforzar maquinaria, medios técnicos y cobertura en distintas zonas del municipio.

Del mismo modo, el contrato de parques y jardines experimenta un incremento cercano a los 3 millones de euros para mejorar el mantenimiento, conservación y embellecimiento de las zonas verdes.

En materia de mantenimiento urbano, el presupuesto incrementa las partidas destinadas al alumbrado público, pasando de 19.000 a 144.000 euros, además de reforzar inversiones en mobiliario urbano y limpieza de aguas de baño del litoral.

Por otra parte, hay 20 millones de euros destinados a ayuda a domicilio, dependencia y servicios sociales.

La Oficina del Centro Histórico dispondrá por primera vez de un presupuesto propio de 100.000 euros para reforzar actuaciones de revitalización, dinamización económica y mejora de esta zona emblemática de la ciudad.