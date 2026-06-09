El Pleno que se ha celebrado este martes en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

El Pleno que se ha celebrado este martes en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Vélez Málaga

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ya tiene presupuesto para 2026: 139 millones de euros

El Consistorio veleño contempla inversiones por valor de 18,6 millones entre las que se incluyen la finalización del centro cívico de Benajarafe o la adaptación del edificio Mercovélez para albergar la nueva Jefatura de Policía Local, Protección Civil y el Centro de Profesores.

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Las claves

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El Ayuntamiento de Vélez-Málaga aprueba el mayor presupuesto de su historia para 2026, con 139 millones de euros.

El plan incluye inversiones destacadas como 5 millones para asfaltado, acerado y mejoras en infraestructuras públicas, y la finalización del centro cívico de Benajarafe.

Se refuerzan los contratos de limpieza viaria y recogida de residuos, con un aumento del 14,29%, y el de parques y jardines, que sube cerca de 3 millones de euros.

El presupuesto destina 20 millones a ayuda a domicilio, dependencia y servicios sociales, además de una partida específica para revitalizar el Centro Histórico.

Vélez-Málaga ya tiene oficialmente un presupuesto para 2026. El Ayuntamiento ha celebrado este martes un pleno extraordinario para dar luz verde a las cuentas que ascienden a 139 millones de euros.

Es el mayor presupuesto municipal de la historia de Vélez-Málaga e incorpora importantes inversiones en la localidad con un total de 18,6 millones de euros.

Entre las más importantes destacan una inversión cercana a los 5 millones de euros para asfaltado, acerado, señalética y mejora de infraestructuras públicas en varias zonas de la localidad.

Por otra parte, se finalizará el centro cívico de Benajarafe, el acerado norte entre Benajarafe y Chilches y un nuevo aparcamiento junto al campo de fútbol.

El alcalde de Vélez Málaga junto al resto del equipo de gobierno anunciando la tarifa del agua.

La adaptación del edificio Mercovélez para albergar la nueva Jefatura de Policía Local, Protección Civil y el Centro de Profesores; mejoras en la Fortaleza de Vélez-Málaga y la ermita de San Sebastián; iniciar el proceso de recepción de 24 urbanizaciones; o la adquisición de terrenos para el futuro recinto ferial del municipio están también contempladas.

“Estas cuentas reflejan el modelo de municipio que queremos construir, con más inversiones, mejores servicios públicos y una gestión seria y responsable pensada para mejorar la vida de nuestros vecinos”, ha afirmado Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez-Málaga.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez, ha subrayado que “el presupuesto garantiza estabilidad económica y capacidad de inversión, permitiendo al Ayuntamiento afrontar proyectos históricos y reforzar al mismo tiempo los servicios esenciales del día a día”.

Otras partidas

El nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos contará con una dotación cercana a los 12 millones de euros, incrementándose un 14,29% respecto al anterior contrato y permitiendo reforzar maquinaria, medios técnicos y cobertura en distintas zonas del municipio.

Del mismo modo, el contrato de parques y jardines experimenta un incremento cercano a los 3 millones de euros para mejorar el mantenimiento, conservación y embellecimiento de las zonas verdes.

Firma del convenio entre Vélez-Málaga y el obispado.

En materia de mantenimiento urbano, el presupuesto incrementa las partidas destinadas al alumbrado público, pasando de 19.000 a 144.000 euros, además de reforzar inversiones en mobiliario urbano y limpieza de aguas de baño del litoral.

Por otra parte, hay 20 millones de euros destinados a ayuda a domicilio, dependencia y servicios sociales.

La Oficina del Centro Histórico dispondrá por primera vez de un presupuesto propio de 100.000 euros para reforzar actuaciones de revitalización, dinamización económica y mejora de esta zona emblemática de la ciudad.