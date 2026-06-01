El Ayuntamiento de Vélez Málaga asumirá el incremento del precio del agua en alta: supone un coste de 3,5 millones

El alcalde de Vélez Málaga junto al resto del equipo de gobierno anunciando la tarifa del agua.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez Málaga asumirá el incremento del 40% en el precio del agua en alta, evitando que recaiga directamente sobre los ciudadanos. El coste para las arcas municipales será de 3,5 millones de euros, según anunció el alcalde Jesús Lupiáñez. La actualización de la tarifa responde a la falta de revisión desde 2015, la inclusión de nuevas zonas, la subida de la empresa Axaragua y un recargo temporal por la sequía. El Consistorio lleva años asumiendo parte de los costes para proteger a la ciudadanía de subidas en el precio del agua.

Los veleños se van a ahorrar, al menos directamente en sus bolsillos, la subida del 40% en el precio del agua en alta. El Ayuntamiento de Vélez Málaga va a asumir íntegramente ese coste, que supone un desembolso de 3,5 millones de euros para las arcas públicas.

Así lo ha comunicado el alcalde de la localidad, Jesús Lupiáñez, junto al primer teniente de alcalde, Jesús Pérez Atencia, y el resto de concejales del equipo de gobierno.

“La prioridad de este equipo de gobierno es proteger a los vecinos y ofrecer certidumbre en un servicio esencial como el agua. Ante la subida del coste en alta, el Ayuntamiento responde asumiendo ese esfuerzo para evitar una mayor carga económica a las familias”, ha señalado Lupiáñez.

La actualización de la tarifa, indican desde el Ayuntamiento, responde a una regularización necesaria tras más de una década sin aplicar las revisiones contempladas en el contrato.

Desde el año 2015 no se habían ejecutado las actualizaciones correspondientes al IPC, acumulándose un desfase que hacía necesaria esta adaptación para garantizar la sostenibilidad del servicio. Durante todos estos años el Ayuntamiento ha venido realizando un importante esfuerzo económico, asumiendo parte de los costes del servicio, en torno a un millón de euros anuales, para evitar repercusiones directas sobre la ciudadanía.

La revisión responde a cuatro conceptos principales: la actualización del IPC acumulado desde 2015; la incorporación de nuevas zonas y urbanizaciones al servicio que no estaban contempladas inicialmente; la subida aplicada por Axaragua, empresa suministradora del agua en alta, tras más de diez años sin actualizar sus tarifas; y un recargo temporal derivado de la traída de agua desde Málaga durante la grave situación de sequía provocada por la crisis hídrica y el estado del embalse de La Viñuela.

Pérez Atencia, por su parte, ha afirmado que “en un momento en el que muchas familias siguen haciendo un esfuerzo importante para llegar a final de mes, las administraciones públicas deben estar al lado de la ciudadanía, especialmente cuando hablamos de servicios básicos y esenciales como el agua”.