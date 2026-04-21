Vélez-Málaga lamenta la pérdida de Juan Fernando Ortega, primer presidente de la Fundación María Zambrano

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Las claves Generado con IA Vélez-Málaga decreta un día de luto oficial tras el fallecimiento de Juan Fernando Ortega Muñoz, primer presidente de la Fundación María Zambrano. Ortega Muñoz fue Catedrático Emérito de Filosofía en la Universidad de Málaga, escritor y destacado investigador del pensamiento de María Zambrano. El Ayuntamiento destaca la profunda huella cultural y académica de Ortega, quien fue nombrado Hijo Adoptivo de Vélez-Málaga en 2013. El consistorio traslada su pésame a familiares y la comunidad académica, recordando a Ortega como una figura clave en la difusión del pensamiento y la cultura.

Vélez-Málaga decreta un día de luto oficial por el fallecimiento de Juan Fernando Ortega Muñoz, una figura clave del pensamiento contemporáneo y estrechamente vinculada a la ciudad, donde fue distinguido como Hijo Adoptivo en el año 2013.

El alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, ha firmado en la jornada de hoy el decreto por el que se declara luto oficial local desde las 00:00 hasta las 24:00 horas del día 22 de abril de 2026. Durante este periodo, las banderas de todos los edificios municipales ondearán a media asta en señal de respeto y recuerdo.

Juan Fernando Ortega Muñoz fue Catedrático Emérito de Filosofía de la Universidad de Málaga, además de escritor y primer director de la Fundación María Zambrano, institución desde la que desarrolló una intensa labor de estudio, investigación y difusión del legado de la insigne pensadora malagueña. Su trayectoria intelectual, con más de cincuenta publicaciones, deja una huella profunda en el ámbito académico y cultural.

El regidor veleño ha querido destacar que “Vélez-Málaga pierde hoy a una de esas personas que dignifican la cultura y el pensamiento, alguien que llevó siempre por bandera el conocimiento, el compromiso y el amor por nuestras raíces”. En este sentido, ha subrayado el orgullo que supuso para el municipio reconocer su figura como Hijo Adoptivo, distinción que le fue concedida el 11 de enero de 2013.

Asimismo, mediante esta declaración institucional, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga traslada su más sentido pésame a los familiares, amigos y allegados de Juan Fernando Ortega Muñoz, haciendo extensiva la condolencia a toda la comunidad académica y cultural que hoy lamenta su pérdida.

Con este gesto, la ciudad rinde homenaje a una vida dedicada al saber, al pensamiento crítico y a la difusión del legado de María Zambrano, reafirmando su compromiso con la cultura y la memoria de quienes contribuyen a engrandecerla.